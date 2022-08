Startet innsamlingsaksjon til Freya-statue

Reaksjonene har vært mange etter hvalrossen Freya ble avlivet søndag. Nå har det blitt opprettet en Spleis til inntekt for en minnesstatue av dyret.

AVLIVET: Etter at kjendis-hvalrossen Freya ble avlivet søndag morgen, har ikke reaksjonene latt vente på seg. Nå er det opprettet en Spleis for å lage en minnesstatue av hvalrossen. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

En Instagram-konto ved navnet "freyasminne" og en egen spleis dedikert til hvalrossen har blitt opprettet etter nyheten om at Freya ble avlivet søndag morgen.

Pengene fra innsamlingen skal gå til «å lage en statue til minne om hvalrossen Freya og hvor egoistiske vi mennesker er.»

– Jeg vet ikke helt hvordan den tanken kom. Men jeg tenker det er en fin markering mot beslutningen om å avlive henne. Folk var dessverre for nysgjerrige som ville se hvor stor en hvalross er. Det kan de gjøre så mye de vil med en potensiell statue, sier Erik Holm, som har startet spleisen.

INNSAMLING: Instagramkontoen "freyasminne" er opprettet for å samle inn penger til en minnesstatue. Foto: SKJERMDUMP / Instagram

Holm forteller at han har vært i kontakt med noen som kan lage den eventuelle statuen. Blir det ikke noe av, skal pengene gå til WWF Verdens Naturfond.

– Vi kommer alltid til å huske sommeren 2022, da Freya var her.

– Flaut å være fra Oslo

Holm mener de som oppsøkte Freya bør føle på skyld. I tillegg mener han at hvis man oppsøker fare, så bør man selv ta støyten.

– Jeg synes nesten det er flaut å være fra Oslo nå. Dette beviser at vi ikke klarer å håndtere ville dyr, sier Holm til TV2 før han fortsetter;

BÅT: Freya ble kjent for å legge seg til å sove på båter rundt om i landet. Her er hun på en båt i Frognerkilen i Oslo. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– Vi i Oslo sier til folk utenfor storbyene at man ikke skal skyte rovdyr som tar sau. Så er det første vi gjør å avlive en fredelig hvalross på besøk. Man burde ha straffet folket som ikke respekterer naturen eller advarslene, ikke dyret.

Han påpeker at Freya har vært flere steder rundt om i Europa, og at det har gått helt fint. Hvalrossen har vært observert i både Nederland, Storbritannia og Tyskland.

Mye støtte

I kommentarfeltet på Instagram-innlegget er det mange støtteerklæringer til Freya og minnesmerket. Men det er også noen som er skeptisk, og mener pengene burde gått til andre ting.

«Dette er morsomt. Hva med alle de fattige i både Norge og andre land?» er det blant annet en som kommenterer.

Holm tar ikke så tungt på denne kritikken.

– Sånn er det alltid. Det er det man kaller «whataboutism.» Det er en farlig måte å tenke på. Hvis man skal tenke slik på alt så får man ikke gjort noen ting, sier han til TV 2.

Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

I skrivende stund har innsamlingen fått inn over tjue tusen kroner. Holm sier at det er fint å se at folk engasjerer seg. Blant de som har delt innsamlingsaksjonen er skuespiller Ida Elise Broch og influenser Wanda Mashadi.

– Det er flere store profiler som har delt innsamlingen, det er gøy å se. Man kan se det fra den lyse siden, som er at folk bryr seg.