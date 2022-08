I bitter konflikt med presidenten - mener Celta-stjerne har forrådt klubben

Lørdag fra 21.30: Celta Vigo - Real Madrid på TV 2 Sport Premium og TV 2 Play!

I slutten av juli arrangerte Celta-president Carlos Mouriño en egen pressekonferanse satt av kun for å uttale seg om den uønskede duoen.

– Situasjonen rundt disse to spillerne har sterk påvirkning på ryktet til klubben, uttalte Mouriño.

– Jeg ønsker ikke noen i laget mitt som forræder klubben.

Det var særlig Denis Suárez Celta-presidenten siktet til med uttalelsen om forræderi og Mouriño var klar på at det ikke finnes noen vei tilbake for 28-åringen.

Senere dag gikk Súarez selv ut på Twitter for å svare på flere av presidentens anklager, som Suárez mente var falske.

Hola! Hoy el presidente ha dado una rueda de prensa sobre mi situación y, ya que siempre estáis ahí apoyando, quiero aclaraos algunas de sus falsas afirmaciones. Son muchos meses desde que me amenazó con que: “Voy a encargarme de que Balaídos te pite”. Es hora de contestar.



HILO — Denis Suarez (@DenisSuarez6) July 28, 2022

«Hei! I dag har presidenten holdt en pressekonferanse om min situasjon. Jeg ønsker å avklare noen av hans falske anklager. Det er mange måneder siden han truet meg med: «Jeg skal sørge for at Balaídos piper på deg». Nå er det på tide å svare» skrev Suárez som begynnelsen på en lengre Twitter-tråd.

Supertalentets overgang

Den bitre konflikten mellom spilleren og klubbpresidenten har bakgrunn i en overgang for en helt annen spiller.

Sommeren 2021 sikret Real Madrid seg den talentfulle 12-åringen Bryan Bugarin fra Celta Vigo – en overgang som satte sinnene i kok hos Celta Vigo og president Carlos Mouriño.

12-årige Bugarin representeres av det samme agentselskapet som Denis Suárez.

Mouriño hevdet Suárez hadde satt sine egne interesser foran klubbens. I juli i år kom han med enda sterkere anklager mot den 28-årige spilleren: Han antydet at Suárez var direkte involvert i Bugarins overgang til Real Madrid.

– En spiller som vi betaler millioner og som selger en annen spiller for å tjene 50.000 euro... Vi anser det som et forræderi mot klubben, institusjonen og supporterne, uttalte Mouriño på pressekonferansen.

Anklagene falt ikke i god jord hos spilleren selv.

«Jeg har aldri noensinne solgt en spiller fra Celta eller noe annet lag. Jeg oppfordrer dere til å bevise disse anklagene med dokumentasjon, inkludert denne fortjenesten det snakkes om» svarte Suárez i Twitter-tråden.

Mens Mouriño og Suárez er i en åpen og bitter konflikt, er også situasjonen rundt 26-årige Santi Mina en hodepine for Vigo-klubben.

Spiller overgrepsdømt

I mai 2022 ble Santi Mina dømt til fire års fengsel for seksuelt overgrep, en dom 26-åringen har anket. Overgrepet stammer tilbake til en hendelse fra 2017, da Mina spilte i Valencia.

Da Mina returnerte til barndomsklubben Celta i 2019, ble klubben og president Mouriño forsikret av spillerens agent at anklagene mot ham var falske, at det bare var en utpressingssak og ikke noe å bekymre seg for.

Tre år senere kom saken endelig opp i rettssystemet og Mina ble dømt.

– Jeg burde tatt forholdsregler, men jeg gjorde en feil. Jeg ber om unnskyldning til supporterne, sa presidenten.

Mina spilte for Celta helt frem til domfellelsen i begynnelsen av mai, men har siden da vært suspendert av klubben.

Santi Mina i duell med Real Sociedads David Silva forrige sesong. Foto: MIGUEL RIOPA

President Mouriño har uttalt at Mina og Suárez ikke er utestengt fra klubbens treninger fordi de er under kontrakt, men at de ikke får delta på den delen av treningen der laget forbereder seg til kamp.

Klubben jobber knallhardt for å kvitte seg med duoen, som skal stå for over 20 prosent av klubbens lønnsbudsjett – en betydelig andel klubben heller ønsker å bruke for å forsterke laget.

Santi Mina skal, ifølge lokalavisen Faro de Vigo, ha tilbud fra den saudiarabiske klubben Al-Shabab, men har enn så lenge ikke godtatt noe tilbud.

Når det gjelder Denis Suárez, føler Celta-presidenten seg motarbeidet.

Denis Suárez. Foto: MIGUEL RIOPA

– Vi har gitt ham fire ulike tilbud fra andre klubber, noen av dem ville gitt ham mer penger enn i Celta. Siden alle disse tilbudene var positive for klubben, har han avslått alle, uttalte han.

Mouriño hevder at både Mina og Suárez forsøker å presse frem at klubben betaler dem ut av kontraktene sine.

– Vi kan ikke belønne noen som har gjort noe galt. Jeg har ikke tenkt til å betale ut en toårskontrakt med lønn bare for at de kan signere for klubber vi allerede har gitt dem tilbud fra, sier Celta-presidenten.

Suárez selv sier han ikke har noen intensjoner om å forlate klubben han elsker.

– Dere har hørt meg komme opp med flere løsninger uten å involvere agenten min for å løse dette slik at jeg kan oppfylle drømmen min, som ikke er noe annet enn å ikle seg Celta-drakten. Det er drømmen fremdeles. Celta for alltid, avsluttet Suárez Twitter-tråden.

Os aclaro: Me habéis escuchado ofrecer soluciones sin agencia alguna de por medio al club para arreglar todo y poder cumplir mi sueño que no es otro que vestir la camiseta del Celta. Aún lo sigue siendo…



SEMPRE CELTA 💙 — Denis Suarez (@DenisSuarez6) July 28, 2022

