Stort kjendisopprør mot Freya-avlivning: – Drept av sitt publikum

Hvalrossen «Freya» ble avlivet søndag morgen.

Fiskeridirektoratet konkluderte nemlig med at det hadde blitt for mange farlige situasjoner. Både for hvalrossen, men også for publikum som ikke har lyttet til råd om å holde avstand.

Avgjørelsen har fått mange til å se rødt.

En lang rekke kjente profiler har delt nyheten i sine sosiale medier-kanaler, og mange er tydelig frustrerte.

Ble kastet flasker på

REAGERER: Stiansen reagerer på at Freya ble avlivet. Foto: Berit Roald / NTB

Artist Jorunn Stiansen (38) er en av dem som har reagert på avgjørelsen om å avlive hvalrossen.

– Tragisk beslutning og tragisk at vi mennesker ikke klarte å holde avstand, skriver hun på sin Instagram

Hun skriver videre at hun med dette refererer til alle som absolutt skulle ha selfie med henne, kaste flasker på henne og fulgte etter henne.

– Drept av sitt publikum

Influenser «Kong Halvor» mener også at det hele er tragisk. Under Instagram-bildet til 730.no skriver han:

– Drept av sitt publikum. For en skam, folk må faen meg ta seg sammen.

Flere kjendiser har repostet bildet på sine historier og uttrykt sin frustrasjon.

Programleder og «Skal Vi Danse»-aktuelle Victor Sotberg (31) skriver:

– Faen altså... håper selfiene deres var verdt det.

– Ble Norges «sommer-katt»

Også «Charter-Hilde» tok til sosiale medier for å dele sin frustrasjon.

– Freya ble hele Norges «sommer-katt», skriver hun som bildetekst under et bilde av Freya.

– Først turistattraksjon - så irritasjon - så avlives/kvitter vi oss med henne når sommerferien er slutt! Vi mennesker burde skamme oss, avslutter hun med.

Internasjonal oppmerksomhet

Det er ikke bare norske medier som har fått med seg nyheten om Freya.

Flere utelandske medier har også dekket nyheten, og kjendiser i utlandet reagerer på avgjørelsen.

En av dem er Loren Brovarnik, kjent fra TV-programmet «90 days fiance». På BuzzFeed sitt innlegg skriver hun:

– Wow, etterfulgt av et knust hjerte emoji.