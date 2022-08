NRK: Jonas Gahr Støre støtter Freya-avliving

Det sier Støre til NRK.

Den velkjente hvalrossen har fått mye oppmerksomhet båda nasjonalt og internasjonalt i løpet av sommertiden.

Den nærmere 600 kilo tunge ville dyret har veltet seg over båthavner og båtplasser langs flere deler av landet den siste tiden.

Etter flere meldinger om personer som har hatt nærgående møter med hvalrossen, besluttet Fiskeridirektoratet søndag å avlive Freya.

Det har skapt en rekke reaksjoner. Men statsminister Jonas Gahr Støre støtter beslutningen.

– Jeg støtter beslutningen om avlivningen av Freya. Det var den riktige beslutningen, sier Støre til NRK.

STØTTER BESLUTNINGEN: President Jonas Gahr Støre støtter Fiskeridirektoratet i beslutningen om å ta livet av kjendishvalrossen Freya. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Videre sier statsministeren at han ikke lar seg overraske over all den internasjonale oppmerksomheten etter dødsfallet.

– Noen gangen så må vi ta upopulære beslutninger, sier han til kanalen.



Han legger til at Norge som havdriftsnasjon flere ganger har stått overfor liknende beslutninger. Og at disse reaksjonene ikke er noe nytt.