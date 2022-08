Var i kontakt med lastebilsjåføren på broa

REDDET UT: Sjåføren av lastebilen er omsider reddet ut, etter at broa han kjørte på kollapset. Foto: Geir Olsen / NTB

En lastebil og en personbil befant seg på Tretten bro da den kollapset mandag morgen. Begge er gjort rede for, og er i god behold.

Lastebilsjåføren var på jobb for S&O Grimstad AS.

– Sjåføren er reddet, og det er det viktigste. Vi vet ikke mer enn det, sier medeier og transportplanlegger Tone Røysom i S&O Grimstad til TV 2.

Hun forteller at sjåføren hadde kalklast på lastebilen, og var på vei ut til kunde. De hadde kontakt med sjåføren mens han satt på den kollapsede broa

– Vi har egne rutiner på oppfølging, og god kontakt med kriseteamet i kommunen. Vi har vært i kontakt med sjåføren hele tiden.

REDDES UT: Lastebilsjåføren ble reddet ut med helikopter. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– Fører av lastebilen ble sittende lenge, inntil lastebilen ble sikret, men ble hentet ut av luftambulanse og redningsmann, sier Innlandet politidistrikts leder for geografisk driftsenhet Midt, Terje Krogstad.

– Vi kan ikke vite helt sikkert at det ikke ber andre som kan ha vært på broa, men per nå har vi ingen opplysninger om at flere kan ha gått i vannet, sier han.

Kraftig smell

Det går mye tungtransport over broa. Steinar Flatemo i Gudbrandsdal Steinindustri var på jobb da broen kollapset.

Han var en halv kilometer unna da han hørte et kraftig smell.

– Vi hørte et kraftig smell, og skjønte ikke hva det var. Så gikk vi bort, og så at broen hadde kollapset, sier Flatemo til TV 2.

Må endre rute

TINE-meieriet på Tretten bruker også broa mye, og må nå bruke alternativ rute.

— Ingen av våre er direkte involvert. Dette er broen som TINE bruker i forbindelse med inn- og utkjøringer ved vårt meieri på Tretten. Men det får ingen store driftsmessige konsekvenser, da vi har alternative ruter, sier pressevakt Ingrid Wilberg Arnesen i TINE til TV 2.