Fotballryktene: – United på spissjakt

Etter helgens sjokkerende 0-4-tap for Brentford er det ingen overraskelse at ryktene svirrer rundt Manchester United.

Blant annet kobles de «røde djevlene» til flere spisser.

Søndag var det Alvaro Morata som ble diskutert, men nå er det en annen tidligere målgarantist i Serie A som kobles til Old Trafford.

Rødtrøyene skal ha forhørt seg om mulighetene for å hente Mauro Icardi fra PSG. Det melder Mirror, via GFFN. Argentineren har falt langt bak i rekkene i Paris, og skal dermed være meget interessert i et klubbytte.

Samme avis melder at Raúl de Tomás er et annet overgangsmål til ten Hags spissplass. Espanyol skal angivelig være villige til å selge den tidligere Real Madrid-spilleren for rundt 150 millioner kroner.

Samtidig kan det være flere spillere på vei vekk fra Manchester-klubben. Sky Sports skriver at Crystal Palace skal ønske å «hente hjem» Aaron Wan-Bissaka.

Matheus Nunes har tidligere blitt linket til Liverpool, men nå ser det ut til at Manchester City kan bli portugiserens nye klubb. Pep Guardiola skal ønske seg Sporting-spilleren, ifølge Manchester Evening News.

En annen spiller som tidligere har blitt linket til store overganger er Lyons Houssem Aouar.

Midtbanespilleren var én gang sterk koblet til Arsenal, men nå ser Nottingham Forest ut til å bli 24-åringens neste stoppested. Det melder overgangsguruen Gianluca Di Marzio.

Brighton-spissen Neal Maupay skal også være nær en overgang til sommerens storhandlere, ifølge Fabrizio Romano. Forest må angivelig punge ut rundt 175 millioner kroner.

Chelsea er fortsatt på spissjakt, men ifølge Daily Mail skal London-klubben ha intensivert forhandlingene for Pierre-Emerick Aubameyang.

Fabrizio Romano skriver at Anthony Gordon også har sine beundrere i Chelsea. Everton kan angivelig vente seg et bud på over 400 millioner kroner for 21-åringen.