FBI advarer mot bomber og opprør etter Trump-ransakelse

FBI og sikkerhetsmyndighetene har observert flere trusler mot føderale ordensmyndigheter, heter det i advarselen. Også lokalt politi og myndighetspersoner mottar flere trusler. Nyhetsbyrået Reuters, CNN, NBC og CBS har alle rapportert om innholdet i advarselen, som nå også er bekreftet til Reuters av Nasjonale sikkerhetsmyndigheter i USA.

Bekymret for bomber og borgerkrig

Plassering av såkalte «skitne bomber» foran FBI-bygg, og opprop om «borgerkrig» og «væpnet opprør» var blant bekymringene som er nevnt i rundskrivet, ifølge CBS. De rapporterer om flere trusler og oppfordringer til drap på ordensmakten og myndighetspersoner som er assosiert med ransakelsen. Blant annet skal den føderale dommeren som godkjente ransakelsen ha vært utsatt for drapstrusler.

De fleste truslene er publisert på nettet, ifølge advarselen.

Trump-supportere samlet seg utenfor Trumps hjem i Mari-a-Lago etter at FBI-ransakelsen på mandag. Foto: MARCO BELLO / AP / NTB

Kaller FBI for Gestapo

Ransakelsesorderen ble gjort kjent på fredag, etter ransakelsen avdekket at tidligere president Donald Trump hadde 11 sett med hemmeligstemplede dokumenter hjemme. Mistanke om at Trump hadde slike dokumenter utløser en rett til å ransake. Søndag ba flere republikanere om at FBI skal offentliggjøre begrunnelsen for at de beslagla dokumentene.

Trump og hans allierte har svart med å rette sinne mot FBI og andre myndighetspersoner som er involvert i etterforskningen av Trump. Ifølge Reuters har både Trump og andre sagt til supportere at FBI kan gå etter dem neste gang uten at de har noe bevis.

En FBI-agent lufter hunden utenfor FBI-hovedkvarteret i Washington lørdag. Tidligere i uken oppfordret FBI-ledelser agenter til ikke å bære synlig kort eller uniform ute blant folk. Foto: Jose Luis Magana / AP / NTB

Ifølge Reuters kaller noen av Trumps allierte FBI for «Gestapo», mens andre ber om at den økonomiske støtten skal stanses. Andre anklager FBI for å være motivert av politiske holdninger.

Trump: Få tilbake dokumentene

Søndag ba Trump FBI om å levere tilbake de beslaglagte dokumentene. Han hevder dokumentene er beskyttet av advokat-klient-forhold, og dermed ikke kan beslaglegges.

Trump kom med utspillet på det sosiale mediet «Truth-social», ifølge Business Insider.

Jakten på en væpnet mann som forsøkte å ta seg inn i en FBI-bygning i Cincinnati endte med en skuddveksling på en kornåker etter en biljakt. Veien frem til kornåkeren er provisorisk sperret av statlige myndigheter med sivile kjøretøy. Foto: Jay LaPrete / AP / NTB

Angrep FBI-bygning

Torsdag forsøkte en væpnet mann å komme seg inn i en FBI-bygning i Cincinnati i Ohio. Etter en biljakt som endte med skuddveksling i en kornåker ble mannen skutt og drept.

Mannen skal ha vært knyttet til høyreekstreme grupper, ifølge politiet. Han skal også ha vært i Washington i dagene før stormingen av kongressen 6. januar i fjor. Ifølge NBC News var mannen en av de som oppfordret til vold på sosiale medier flere ganger etter ransakingen av Trumps bolig i Florida.

Saken er fortsatt under etterforskning, og det er ikke bekreftet at ransakelsen var årsaken til hendelsen i Cincinnati.

Væpnede supportere demonstrerte

Væpnede Trump-supportere har flere ganger demonstrert utenfor FBI-kontoret i Phoenix-Arizona ifølge blant annet CNN og business Insider. De bar føderale flagg og bannere med slagord.

Protesten var lovlig og ble avsluttet på fredelig måte uten at demonstrantene gikk inn på FBI-området.