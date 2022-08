Åpenhjertig Pedersen: – Jeg ble emosjonell

– Det er sikkert mange rundt meg som har merket at jeg har vært opp og ned i humøret. Folk trodde jeg var ferdig, så det var deilig å få det motbevist. Det var bare ordentlig godt å få på seg drakt og sko igjen, forteller Marcus Pedersen til TV 2.

Forrige uke ble 32-åringen presentert som HamKam-spiller ut året. I går kveld, underveis i kampen mot Vålerenga, fikk han re-debuten for klubben som står hjerte hans nærmest.

Den lokale helten har to opphold i «Kamma» bak seg fra før, og ble tatt imot med stående applaus av Briskeby-publikummet da han entret kunstgresset med 20 minutter igjen på klokken.

– Jeg ble emosjonell. Jeg kjente på det når jeg kom innpå at .. «Oj, dette er lenge siden». Jeg var usikker på om jeg kom til å klare det, sier Pedersen.

Marerittopphold

Det er ett og et halvt år siden Pedersen sist forlot HamKam.

Siden den gang har den tidligere landslagsspilleren hatt base i Tyrkia: Først i Ankaraspor, så i Tuzlaspor.

I november i fjor terminerte han kontrakten med sistnevnte.

Oppholdene i de tyrkiske klubbene ble nemlig alt annet enn hva han hadde sett for seg.

Lønningene uteble – og da han i tillegg ble skadet i kneet, for så å bli bedt om å spille videre, skjønte han at nok var nok.

Han måtte komme seg hjem.

I tiden som fulgte så han mørkt på fotballkarrieren.

INNHOPP: Marcus Pedersen fikk drøye 20 minutter i gårsdagens kamp mot Vålerenga. Foto: Geir Olsen / NTB

– Tok en god stund før jeg kjente på håp

– Det bar fire-fem måneder hvor jeg nesten ikke kunne gå. Jeg var inne på tanken om at dette ikke kom til å gå, sier han.

– Det er ikke noe gøy å kjenne på at man må legge opp uten at man vil det selv. At noe slikt stopper en .. Det har ikke vært lett. Det har vært en lang og tøff periode, og det tok en god stund før jeg kjente på håp. Men nå står jeg her og har fått spilt fotballkamp igjen, forteller Pedersen videre – vel vitende om at det er omtrent elleve måneder siden sist.

HamKam-trener Jakob Michelsen er svært fornøyd med sin nyeste tilvekst.

– Vi vet alle hva han er i stand til. Marcus er en fantastisk spiss. Her fikk han 20 minutter. Får vi han i bedre form, vil han holde lenger og lenger for hver gang. Han betyr trøbbel for de aller fleste midtstoppere der ute, skryter dansken.

Michelsen forteller at dialogen startet med en padelkamp mellom dem i februar. I mai ble det en ny en. Da husker HamKam-treneren at han la merke til en markant stigning i formen til padelmotstanderen.

FORNØYD: HamKam-trener Jakob Michelsen tror laget hans vil dra nytte av Pedersens rutine og erfaring. Foto: Geir Olsen / NTB

Rutine

Etter flere uker på trening den siste tiden, ble han overbevist om at Pedersen kan bli en viktig brikke – også utenfor banen.

– Da sesongen startet hadde vi kun én spiller som hadde spilt i Eliteserien før (Aleksander Melgalvis, journ.anm). Det er klart at for et lag som oss, som er nyopprykkede, vil det alltid være bra å ha rutinerte spillere med ombord, sier Michelsen.

HamKam ligger på 13.-plass i Eliteserien, á poeng med Sarpsborg 08 på kvalifiseringsplass.

– At dette blir tett og at vi må kjempe for plassen vår, bør ikke overraske noen, sier Michelsen.

Pedersen ser lyst på å bidra med rutinen sin på treningsfeltet.

SMILER: Marcus Pedersen er stolt over å være tilbake i HamKam-trøya. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Jeg skal bidra med erfaring og trøkk. Så håper jeg målene kommer, de også. Det minste jeg kan gjøre er i hvert fall å hjelpe gruppen med de tingene jeg kan.

Han tror han kan finne kampformen ganske så raskt.

– Det har vel vært tre uker med trening nå. Jeg startet første uken med to økter, så har det gradvis gått oppover siden det. Det er ikke mange som hadde trodd jeg skulle spille kamp allerede nå. Det har gått fort, avslutter Pedersen.