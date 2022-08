– Jeg ble en trygg havn i et opprørt hav

Midt i evakueringskaoset da det stormet som verst i Afghanistan, satt plutselig Terje Watterdal med ett ukjent barn på fanget. – Jeg sang vuggeviser i et forsøk på å roe ham ned.

«Rocketman» ble han kalt. Den lille guttungen som var så aktiv og vilter på flyplassen Hamid Karzai i Kabul i august 2021.

Hva smårollingen forstod av situasjonen han befant seg i, er ikke lett å si. Han var ett av 28 enslige barn Norge tok med i evakueringskaoset:

Alle NATO-styrker var i prosess med å trekke seg ut, etter 20 års tilstedeværelse i Afghanistan. Ashraf Ghani, presidenten til en regjering som Vesten hadde brukt store ressurser på å støtte i flere år, rømte landet i hui og hast 14. august. Dagen etter erklærte Taliban Afghanistan for sitt. Frykt og fortvilelse grep tak i mange afghanere, og desperasjonen etter å komme seg ut fra landet var uten sidestykke. Folk strømmet til flyplassen i forsøk på at de selv, eller sine barn kunne komme med ett av flyene ut av landet.

Bilder av afghanske foreldre som forsøkte å overrekke sine barn til soldatene, ble et symbol på desperasjonen.

DESPERASJON: Flere barn ble løftet over gjerdet til flyplassen i Kabul august 2021. Denne jenten ble senere gjenforent med sine foreldre. Foto: Foto: Omar Haidari via Reuters/Social Media

Men at barn er intuitive og aner uro, er det ingen tvil om. «Rocketman» hadde kommet bort fra foreldrene sine i alt kaoset, og ble passet på av norske soldater.

Som de siste av internasjonale styrker, forlot norske og amerikanske soldater Afghanistan 30. august 2021.

ALENE IGJEN: 30.august 2021 var alle NATO styrker trukket ut fra Afghanistan. Det sjokkerte mange hvor fort Taliban fikk kontroll over landet. Foto: Afghanistankomiteen

– Hva med barna?

«Rocketman» var en av dem som kom seg ut. Under evakueringen besluttet Forsvaret i samråd med utenriks- og justisdepartementet å bringe 28 enslige barn som hadde kommet bort fra foreldrene sine, alt fra spedbarn til tenåringer, til Norge.

Ett bilde, tatt av en journalist fra CBS, viser en norsk soldat med et afghansk spedbarn på fanget under flyvningen til Norge. Det gikk verden rundt og vekket sterke følelser.

VIRALT BILDE: Dette bildet av en norsk soldat med et spedbarn på fanget under evakuering fra Afghanistan, gikk verden rundt. Det ble knipset av en journalist fra CBS. Foto: Eena Ruffini

Tvers ovenfor soldaten med spedbarnet, satt landdirektør i Afghanistankomiteen, Terje Watterdal, med «Rocketman» på fanget. Selv om det nå har gått ett år, er minnene krystallklare.

Watterdal gjorde sitt ytterste for å betrygge ham.

– Jeg sang egenkomponerte vuggeviser, som jeg i sin tid har sunget for mine egne fosterbarn. Det føltes godt at det hadde en effekt. For ham ble jeg en trygg havn i et opprørt hav.

Men selv om det føltes godt å kunne betrygge et barn i nød, svirret tankene hele tiden om de som ble igjen:

– Jeg husker hvordan vi alle hadde stor omtanke for barna på flyet som nå ville komme til Norge, men en enda større bekymring for alle de barna som ble igjen i Afghanistan og gikk en usikker fremtid i møte, sier Watterdal.

USIKKER FREMTID: Da Terje Watterdal ble evakuert av norske styrker og var på vei hjem til Norge, gikk tankene til de som ble igjen i Afghanistan etter Taliban hadde tatt makten. Foto: Afghanistankomiteen

Fra Norge til USA

Allerede 31. august 2021 kunne norsk politi melde at de hadde fått kontakt med foreldrene til 25 av de 28 barna som kom alene til Norge ved hjelp av norske styrker.

– «Rocketman» ble gjenforent med sin mor. Jeg er litt usikker på hva som skjedde med faren, men han og moren er i USA. Det fikk jeg vite av representanter fra den amerikanske ambassaden, forteller Watterdal og legger til:

– Norske myndigheter fikk først mye kritikk for å ha tatt barna ut av Afghanistan. Slik jeg ser det var det helt nødvendig for barnas sikkerhet. Det ble også en suksesshistorie, hvor man faktisk lykkes med å gjenforene barna med sine foreldre.

Frykter flere blir radikale

Arne Strand, forsker ved Christian Michelsens Institutt, tror selv Taliban var overrasket over hvor lett det var å ta makten.

– Mens Ukraina har en president som har stått opp for folket, stakk bare Afghanistans president av. Det demonstrerer begrensningen av militærmakt, og viser hvor viktig myk makt som humanitært arbeid og diplomati er for en varig endring, sier Strand og utbroderer:

– Vesten gikk inn militært og pøste på med økonomisk bistand, men støttet en korrupt regjering uten tillit blant befolkningen. Det afghanske folk ble så etterlatt til Taliban og fattigdom, og sitter igjen med svarteper.

FORSKNINGSSJEF: Arne Strand er forskningssjef på Christian Michelsens Institutt og kjenner Afghanistan meget godt. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Forskeren frykter hva slik desperasjon kan føre til:

– Det afghanske folk vil ha fred og leve sine liv. Men hele landet lever med krigstraume, hvor man ikke vet om morgendagen bringer mat eller en krigshandling. Slik desperasjon fører til bitterhet og sinne, som igjen kan føre til at folk slutter seg til og utøver terror.

– Hva kan gjøres nå?

– Man kan ikke bruke flere maktmidler mot Taliban, men klok bistand og nødhjelp kan bygge gode relasjoner til folket og gjøre dem i stand til å stå opp mot Taliban selv.

– Afghanistankomiteen, Kirkens nødhjelp og andre aktører blir dermed enda viktigere, men det er også en slitasje på humanitærhjelp: Flere hjelpearbeidere har blitt drept i Afghanistan. Likevel er de villige til å stå i det, bemerker forskeren.

Selv ble Arne Strand utsatt for et attentatforsøk fra Taliban i Afghanistan i 2018. 40 personer ble drept. Strand ble etter 17 timer reddet ut av norske spesialstyrker.

– Det var bare flaks at jeg overlevde! Jeg har lovet familien å ikke reise til Afghanistan før det er trygt. Håpet er at det blir trygt nok til at de en gang skal bli med meg.

VIL TILBAKE: Arne Strand håper å vende tilbake til Afghanistan, som han besøkte hyppig i regi av sitt arbeid for Christian Michelsens Institutt. Her i Kandahar, hvor flyktninger hadde fått jobb med å rense peanøtter. Foto: Christian Michelsens Institutt

Tilbake halvannen måned etter

Landdirektør i Afghanistankomiteeen, Terje Watterdal, dro tilbake til Afghanistan bare halvannen måned etter at han ble evakuert i fjor. For mens de fleste internasjonale organisasjoner forlot Afghanistan parallelt med styrkene, valgte Afghanistankomiteen, som har vært operativ siden 1979, å skalere opp sitt humanitære arbeid - med støtte fra FN, Norge og andre givere.

– Hvordan er situasjonen i landet nå?

– Det er nyansert. Sikkerhetssituasjonen har blitt bedre for folk flest nå som Taliban er i posisjon og ikke lenger en væpnet opposisjon, selv om det også har vært en rekke angrep fra andre terrororganisasjoner, sier Watterdal og slår fast:

– Afghanistan har på ett år gått fra å være et dårlig fungerende demokrati med enorm korrupsjon, til et dårlig fungerende teokratisk middelaldersk diktatur.

DIALOG: Terje Watterdal mener åpen og ærlig dialog er helt essensielt i arbeidet videre i og for Afghanistan. Foto: Afghanistankomiteen

– Kunne ha vært verre

For selv om FN anslår at 25 millioner afghanere nå lever i fattigdom, hvilket er over halvparten av befolkningen, kunne det ha vært verre, sier Terje Watterdal og peker på tre punkter som har forhindret den verste humanitære katastrofen:

1. Det internasjonale samfunnet har stilt opp. Afghanistankomiteen samt andre norske og internasjonale organisasjoner får mat, penger og nødhjelp ut til de som trenger det mest.

2. Innsatsen fra afghanske diaspora. Afghanere som nå bor og jobber i andre land, sender penger tilbake til sine familiemedlemmer og landsbyer.

3. Styrken som ligger iboende det afghanske folk, hvor man kan overleve på nesten ingenting og hvor man står sammen for å hjelpe hverandre. Afghanistankomiteen har 2500 afghanske ansatte, som igjen har forsørgeransvar for i gjennomsnitt 20 personer.

Det er nettopp det afghanske folket som gjør Watterdal til en forsiktig optimist:

– Det er lyspunkter og de må man holde fast ved, ellers kunne man bare ha lagt seg ned og gitt opp.

STANDHAFTIG: Watterdal viser til at det afghanske folk har en standhaftighet uten like.

– Jenter og kvinner har betalt prisen

– Men det er dessverre de afghanske jentene og kvinnene som har betalt prisen for den formen for «fred» vi opplever i øyeblikket. Vi i Afghanistankomiteen var veldig skuffet da ikke skoler for jenter åpnet i mars, slik Taliban hadde antydet, sier Watterdal.

Afghanistankomiteen driver selv skoler for jenter og kvinner, og har over 1000 kvinnelige ansatte. Det hadde de ikke kunnet om ikke de fleste afghanere faktisk har endret tankesett de siste 20 årene, påpeker han.

– Vi har åpnet skoler for jenter i landsbyer hvor det aldri før har vært tillatt, men hvor lokale ledere ser viktigheten av det. Videre fortsetter kvinner å demonstrere, også i Kabul, og det tror jeg vil gi resultater, sier han og legger til:

– Folkets vilje er sterk. Taliban kan ikke styre mot folkets vilje i all fremtid om de skal beholde makten.

FOR JENTER: Afghanistankomiteen jobber iherdig med å sikre jenter skolegang, og samarbeider med lokale ledere for å få dette til da det nye regimet snudde i løftet om at jenter skulle få rett til skolegang. Foto: Afghanistankomiteen

SKOLEGANG: Afghanistankomiteen jobber med et hundretalls barne- og ungdomsskoler ute på den afghanske landsbygden. Foto: Afghanistankomiteen

Våpen og te

Watterdal, som hadde sitt første humanitære arbeid i Afghanistan i 1998, akter å bli værende i landet. I første omgang til 2024.

Han tror på mulighet for endring ved å jobbe tett med det afghanske folket - på deres premisser - fremfor med den afghanske regjeringen. For at det skal være mulig, må man derimot koordinere med, men ikke anerkjenne Taliban-regimet.

På spørsmål om han føler seg trygg i landet som har vært preget av uro og konflikter i flere tiår og hvor det nå meldes om at de mest grunnleggende menneskerettigheter, som ytringsfrihet, er frarøvet folket, nøler ikke Afghanistankomiteens landdirektør:

– På veisperringer hvor jeg møter unge menn med kalashnikov, går ofte samtalen slik: «Har du våpen? Nei. Vil du ha te? Beklager, det har jeg ikke tid til. Hvorfor bruker du sikkerhetsbelte, stoler du ikke på Gud?» Jeg tror ikke folk vil meg vondt. Jeg tror det går an å fortsette å jobbe for et bedre Afghanistan.

Dessuten, mener Watterdal, har Norge og verdenssamfunnet et ubestridt moralsk ansvar:

– Vi har bidratt til mye av situasjonen som Afghanistan nå står i. Vi har sveket det afghanske folk om og om igjen, og vi skylder «Rocketman» og barn og voksne som ham å ikke vende ryggen til Afghanistan nå som de kanskje trenger oss mer enn noen gang.