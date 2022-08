Real Madrid reddet av fantastisk Alaba-frispark

Real Madrid startet sin LaLiga-sesong som tittelforsvarer og regjerende Champions League-mester. Motstander i serieåpningen Almería er tilbake på øverste nivå etter å ha rykket opp.

Store kontraster - men etter seks minutter var det Almería som rystet hovedstadslaget, med en tidlig ledelse.

Se sammendraget i videovinduet øverst!

Etter pause ble det bedre takter fra Real. Først scoret Lucas Vazquez, før Real Madrid fikk frispark.

Perle!

Da ble David Alaba byttet inn, og han stilte seg rett opp for å ta frisparket. Det utførte han på perfekt vis, og scoret drøyt 30 sekunder etter at han løp inn på banen.

Real Madrid vant kampen fortjent 2-1, og leder tittelkampen over Barcelona med to poeng etter at de snublet mot Rayo Vallecano på lørdag.

Ramazani sjokkerer Real Madrid

Sjokkstart

En strålende chip sendte Largie Ramazani alene gjennom med Thibaut Courtois. Den tidligere Manchester United-unggutten overlistet belgieren, og sendte opprykkslaget i ledelsen.

– En fantastisk start for Almería, sa TV 2s kommentator Espen Ween.

Real Madrid produserte flere sjanser, og satte ballen i mål én gang. Dessverre for Carlo Ancelottti og co ble Lucas Vázquez sin scoring annulert.

2. omgang fortsatte i samme stil med Real Madrid-sjanser. Etter 55 minutter sto Almería-målvakt Fernando Martínez bokført med hele ti redninger.

RYSTET REAL: Largie Ramazani feiret på akrobatisk vis etter å ha sendt Almería i ledelsen. Foto: JORGE GUERRERO

Snudde kampen

Til slutt måtte han gi tapt. Etter klabb og babb endte ballen opp hos Vázquez, som kunne banke inn 1-1.

Da ble det tøft for underdogene. De lagte frispark i farlig posisjon, og det utnyttet David Alaba. Han traff meget godt, og satte frisparket klistret i mål.

– Snakk om å komme inn å levere. Et fantastisk frispark, utbrøt Espen Ween.

Flere mål ble det ikke, og Real Madrid kunne juble for sesongens første seier.