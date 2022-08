Siktet og etterlyst kvinne pågrepet i Trondheim

Kvinnen som tidligere søndag ble etterlyst er pågrepet av politiet. Hun er siktet for grov kroppsskade.

KRIMTEKNIKERE: En gruppe krimteknikere sikret spor fra et sted i Trondheim lørdag kveld. Foto: Eivind Furre Grøtan / TV 2

Pågripelsen skjedde i en bopel i Trondheim klokken 18.40 søndag, skriver Trøndelag politidistrikt i en pressemelding.

– Kvinnen er i 20-årene og ble pågrepet uten dramatikk. Siktede har fått oppnevnt forsvarer og vil bli forsøkt avhørt så snart som mulig, sier politiadvokat Anne Haave.

Hun er siktet for grov kroppsskade etter at en skadd mann ble påtruffet på Ranheim lørdag morgen. Den siktede kvinnen vil bli fremstilt for varetektsfengsling i løpet av mandagen.

Store ressurser

Det har blitt brukt store ressurser lørdag og søndag for å finne ut hva som har hendt med den skadde mannen.

Politiet gjorde i løpet av lørdagen blant annet kriminaltekniske undersøkelser i en bygård i Trondheim sentrum. Den blir sett på som et mulig åsted, heter det i pressemeldingen.

Ikke livstruende skadd

Det var lørdag morgen fikk politiet melding om en mann som var alvorlig skadd på en buss i Trondheim.

Mannen hadde et stort sår i halsen og var bevisst, men kunne på tidspunktet ikke bidra med relevant informasjon.

Politiadvokaten bekreftet søndag at mannen er avhørt, men ønsket ikke å gå inn på hva han har fortalt.

Politiet ønsker heller ikke å dele opplysninger om relasjonen mellom de to, eller å si mer om hvem de er.