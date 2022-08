Amerikansk forsvar: «Pilotfeil» var årsaken til flystyrten i Nordland

Det amerikanske forsvaret har konkludert etter ulykken hvor et amerikansk militærfly styrtet under øvelsen Cold Response i mars.

FLYSTYRT: Fire amerikanske soldater omkom da et fly styrtet under Nato-øvelsen Cold Response i mars. Bildet viser en del av havaristedet i Gråtådalen i Beiarn. Foto: Politiet

– Etterforskningen har konkludert med at årsaken til flyulykken var pilotfeil, skriver US Marines i en pressemelding.

Det var NRK som omtalte konklusjonen først.

I rapporten heter det at pilotens handlinger under flygingen, eller mangel på handlinger, var den direkte årsaken til ulykken.

STYRTET: Det var et fly av denne typen som styrtet i Beiarn kommune sør for Bodø. Foto: Forsvaret

– Tapet merkes fortsatt

Det amerikanske forsvaret understreker at det ikke er kjent hvem av de involverte som var pilot på tidspunktet hvor flyet styret.

De skriver også at det ikke foreligger noen grunn for disiplinære reaksjoner for noen av de involverte.

– Tapet merkes fortsatt i marinekorpset, og våre kondolanser går ut til familiene og vennene til de falne, heter det i pressemeldingen.

Værforhold, prosedyrer for flygning i lav høyde, feil knyttet til vedlikehold og registrering av denne og erfaring med å fly i fjellandskap har også blitt undersøkt.

Fire omkom

Det var 18. mars i år at et militærfly av typen V-22 Osprey styrtet under militærøvelsen Cold Response i Beiarn kommune i Nordland kommune.

Flyet ble meldt savnet da det ikke returnerte etter en treningsflyvning. De fire soldatene som var om bord i flyet ble senere funnet omkommet.

Det er det amerikanske forsvaret som har utført etterforskningen i etterkant av ulykken.