Brannmann reddet brud i nød

Lørdag måtte brannvesenet rykke ut på et svært uvanlig oppdrag.

Etter vielsen i Horten kirke på Karljohansvern lørdag merket bruden Roselie Vanebo at noe vesentlig manglet.

Sløret hun hadde hatt på hodet, var blitt tatt av vinden.

Ingen oppdrag er for små for brannkonstabel Trond Henning Steingrimsen, som tok oppdraget på strak arm.

Det var under bryllupsfotograferingen et kraftig vindkast hadde tatt tak i brudens slør og ført det med seg høyt opp i et tre.

TATT AV VINDEN: Med lift var det en smal sak for brannkonstabelen å redde Roselies slør. Foto: Linda Varpe

Steingrimsen måtte dermed frem med liften og fikk reddet sløret, som var på vift.

– Det var en smal sak å hente ned sløret, sier brannkonstabel Steingrimsen.

Da sløret var i trygge hender tok toastmasteren i bryllupet grep og regi.

Foran alle gjestene ble bruden overrakt sløret fra brannkonstabelen, som fikk klem av bruden og stor applaus fra alle gjestene.

Vestfold Interkommunale brannvesen ønsker de nygifte hell og lykke på veien.

– Vi i brannvesenet ønsker brudeparet, Roselie og Hans-Kristian, hjertelig til lykke.