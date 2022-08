Kobles fra respirator

Fredag døde Hollywood-stjernen Anne Heche (53), en uke etter den katastrofale bilulykken i Los Angeles.

Søndag ble hun koblet fra respirator, etter at organdonorer er lokalisert, dette melder TMZ.

Kilder opplyser til TMZ at flere av hennes organer vil bli transplantert.

Heche krasjet inn i et hus i Mar Vista i Los Angeles fredag i forrige uke. Både bilen og huset tok fyr.

Skuespilleren fikk en skade som medførte at oksygen ikke nådde frem til hjernen. En talsperson for familien, uttalte fredag at hun derfor ikke kom til å overleve, ifølge NBC News.

– Det har lenge vært hennes ønske å donere organer, og hun holdes derfor i live mens det undersøkes om noen passer, sa talspersonen.

Heche fikk sitt gjennombrudd i såpeoperaen «Another World» tidlig på 1990-tallet, og har spilt i filmer som «Donnie Brasco» og «I Know What You Did Last Summer». Hun har nylig hatt en rolle i TV-serien «Chicago P.D.».

Fra 1997 til 2000 var Anne Heche kjæreste med talkshow-vert Ellen DeGeneres.