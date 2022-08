Lillestrøm snublet i medaljekampen – sjokktap mot Jerv

Grimstad 20220814. Iman Mafi t.h. og Lillestrøms Espen Garnås under eliteseriekampen i fotball mellom Jerv og Lillestrøm på Levermyr stadion i Grimstad. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB Foto: Tor Erik Schrøder

Jerv - Lillestrøm 1-0

Topp møtte bunn da revansjelystne Lillestrøm gjestet Jerv på Levemyr søndag.

Lillestrøm, som ligger på 2. plass i eliteserien, røk ut av Europa Conference League-kvalifiseringen torsdag, mens Jerv røk ut av cupen mot Odd onsdag.

Begge lagene hadde nok av sjanser til å lede i første omgang, men maktet ikke å sette ballen i nettet.

Ett straffemål av Aral Simsir etter 64 minutter var det som skulle til for å senke medaljejagende Lillestrøm.

Flere store sjanser

Begge lag kom til flere store sjanser i første omgang, og Lillestrøms Hólmber Fridjonsson kunne sendt bortelaget i ledelsen etter 32 minutter.

Knudsen løftet ballen inn mot islendingen som steg til værs, men Fridjonsson headet like utenfor stolpen.

Fire minutter ut i andre omgang var islendingen nære igjen.

Fridjonsson banket til fra 18-meters hold, og Jerv-keeper Øystein Øvretveit fomlet den mellom beina. Heldigvis for Jerv-keeper stod han såpass langt ute at han klarte å hente seg inn i siste liten.

Bedre satt det for hjemmelaget.

I det 64. minutt gikk Jerv-innbytter Iman Mafi i bakken i en duell med Espen Garnås, og dommer Kai Erik Steen pekte på straffemerket.

Den satte Aral Simsir sikkert i høyre hjørne.

Lillestrøm var nære ved å utligne etter 71 minutter.

Lillestrøms innbytter Tobias Svendsen kom seg ned til dørlinja før han sentret til Fridjonsson som nærmest kunne score i et helt åpent mål. Men der dukket Mathias Haarup opp i siste liten og sklitaklet ballen, som på utrolig vis gikk via Haarup og over mål.

Ti minutter senere kom Lillestrøm og Svendsen igjen til en stor sjanse.

Lars Ranger headet ballen mot lengste etter et innlegg. Øvretveit fikk en hånd på ballen, men den gikk rett videre i beina på Svendsen, som utrolig nok satte ballen over mål fra fem meter.

Dermed tok Jerv tok tre viktige poeng i sin første seier siden 1-0 over Haugesund 2. juli.

Etter kveldens kamp ligger Jerv fire poeng bak HamKam på tabellen, med én kamp mer spilt.