Lund Svindal krasjet: – Murveggen kom jævlig fort

KRASJET: Her går Aksel Lund Svindal ut av bilen etter å ha kjørt rett i veggen. Foto: Simen Næss Hagen

I fjor kom nyheten om at tidligere toppalpinist Aksel Lund Svindal skulle satse på racing for Porsche i 2022.

Søndag kjørte han semifinalen i det som er nest øverste nivå i Rallycross-VM på Hell i Trøndelag. Dagen før debuterte han.

Men søndagens semifinale gikk ikke som han håpet på. Han kjørte nemlig rett i murveggen.

— Det kom jævlig overraskende på. Jeg så ingen foran meg og hadde klar bane. Så kom den murveggen jævlig fort, sier Lund Svindal til TV 2.

KRASJ: Aksel Lund Svindal kjørte rett i veggen i Rallycross-VM på Hell i Trøndelag. Foto: Simen Næss Hagen.

Han rakk ikke å manøvrere seg bort da han forsto at han mistet kontrollen.

— Her skjønner jeg at det gikk galt bare et par tideler før det smalt. I skibakken flyr du gjerne litt i lufta så da rekker du å tenke litt.

Han kom ut av det uten store skader, men kjenner smellen godt på kroppen.

— Man kjenner det litt i muskulaturen i hele sia med en slik bråstopp. Så jeg må passe på å ikke le nå, sier han.

Klassen Aksel Lund Svindal kjører i er elektrisk. Han ble invitert av sponsoren sin Red Bull, men kjører altså for Porsche i en Skandinavisk sprintserie.

BLE SJEKKET: Aksel Lund Svindal måtte sjekket etter å ha blitt lettere forslått i siden på overkroppen. Foto: Simen Næss Hagen

Der er han lagkamerat med tidligere alpinist Ingemar Stenmark, en av Sveriges største utøvere gjennom tidene.

– Jeg gleder meg veldig til å delta, og jeg må innrømme at jeg ble overrasket da Ingemar og Porsche spurte om jeg ville være med. Jeg har ikke mye erfaring fra racing, men jeg liker nye utfordringer, sa Aksel Lund Svindal i en pressemelding.

Andreas Bakkerud vant for øvrig finalen i EM i toppklassen, med Sondre Evjen på andreplass.