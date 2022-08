Vanvittig solostunt sikret Arctic Race-seier for Leknessund

Før den siste etappen av Arctic Race lå Andreas Leknessund 36 sekunder bak sammenlagtleder Victor Lafay.

Men Team DMS-rytteren, som imponerte stort i sommerens Tour de France, hadde tydelig bestemt seg for å satse alt på etappe- og sammenlagtseier og gikk tidlig i brudd.

De tre siste rundene inne i Trondheim var tromsøværingen helt alene i front, med sammenlagtkanonene glefsende bak i hovedfeltet.

Det ble en vanvittig sekundstrid, men ingen kunne gjøre noe med Leknessund. Han kom i mål 16 sekunder foran Nicola Conci. Etter en lang periode med finregning på bakrommet var dommen klar:

23-åringen hadde sikret både sammenlagtseieren og sin andre proffseier. Unggutten vant en etappe i Sveits rundt tidligere i vår.

– Det er deilig. Det er rått, sier Leknessund til TV 2.

– Jeg følte meg ganske dårlig i går, så i dag skulle jeg bare se ting an. Beina følte bedre og jeg havnet i det jeg trodde var et TV-brudd. Jeg så ikke for meg at det skulle holde helt til mål, sier han i seiersintervjuet med arrangøren.

– Dette er mitt ritt. Jeg pleide å se på som guttunge. Jeg blir emosjonell, sier Leknessund.

Hugo Houle ble nummer to i sammendraget, åtte sekunder bak Leknessund, mens Conci ble nummer tre.

– I dag er jeg rørt. At han klarer å holde helt inn. Det er helt fantastisk, sier tidligere toppsyklist, og ambassadør for Arctic Race, Thor Hushovd.