Vil ha kraftige student-tiltak: – Regjeringen vil jo ikke hjelpe noen som helst

KREVER TILTAK: Venstres Abid Raja mener regjeringen ikke gjør nok for å hjelpe studenter i en vanskelig situasjon. Nå forventer han at regjeringen lytter. Foto: Lise Åserud/NTB

Elias Opstad er masterstudent ved Universitet i Oslo. Han er en av dem som frykter det blir vanskelig å få studentøkonomien til å gå rundt.

– Det virker som et mattestykke som er blitt gjort av amatører. Det blir jo bare helt tullete å gjøre, sier Opstad.

De to siste årene har studiestøtten blitt justert med 2 prosent. Samtidig var prisstigningen i fjor på 3,5 prosent, og hittil i år er den på historiske 6,8 prosent.

TRANGT: Masterstudent Elias Opstad merker godt de økte prisene i samfunnet, samtidig som hans egen studiestøtte ikke øker like mye. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Studiestøtten blir justert basert på ventet prisvekst i samfunnet. Men utviklingen så langt i år har vært historisk høy og dette treffer studentenes økonomi hardt.

Både Opstad og studentkjæresten er avhengig av deltidsjobber for å få det hele til å gå rundt.

– Selve stipendet blir litt tynt. Når du har en leilighet og skal betale mellom 6000 og 7000 kroner i leie, så er det ikke mye igjen til andre ting.

Opstad får støtte fra leder i Norges studentorganisasjon, Maika Godal Dam.

– Det viser oss jo nok en gang at studentenes økonomi ikke får følge den samme prisveksten som vi ser i resten av samfunnet.

Hun legger til:

– Det går hardt utover studentenes økonomi fordi vi får stadig dårligere og dårligere råd, selv om vi får de samme kronene og ørene.

Godal Dam er bekymret for utviklingen og forventer at regjeringen tar grep i høstens statsbudsjett.

– Det vi er opptatt av er at studentene skal ha en forsvarlig økonomi slik at de har muligheten til å dekke helt fundamentale utgifter. Det ser vi jo at ikke er tilfelle.

Burde blitt økt

En av dem som ikke er imponert over regjeringens håndtering er nestleder i Venstre Abid Raja.

– Studentene har sjelden hatt det vanskeligere enn akkurat den situasjonen som de er i nå.

Raja mener dagens regjering ikke ønsker å hjelpe studentene og nekter å gi et signal om at de vil lyttes til.

MISFORNØYD: Venstres Abid Raja mener regjeringen ikke har gjort nok for å hjelpe studentene. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Jeg skjønner at dem ikke vil lytte til oss i Venstre, men dem gidder ikke engang å lytte til LO som sier at man bør doble studiestøtten.

Han mener det er på høy tid å øke studiestøtten til studentene og mener regjeringen ikke ønsker å stille opp for landets studenter.

– Det er ikke rart at dette er tidenes mest upopulære regjering. Den regjeringen her vil jo ikke hjelpe noen som helst.

Forsknings- og utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) er derimot ikke enig i kritikken.

– Det mener jeg faller på sin egen urimelighet. Vi står i en helt ekstraordinær situasjon.

UENIG: Forsknings- og høyere utdanningsminister mener de har gjort flere viktige grep for å gjøre studenttilværelsen lettere. Foto: Frode Sunde/TV 2

Han peker på at regjeringen har måttet håndtere både krig i Europa, energikrise og en inflasjon. Borten Moe mener situasjonen var en helt annen da Venstre selv satt i regjering.

– Vi er i en situasjon hvor ting må prioriteres og vi gjør kun ting verre ved å bruke mer oljepenger. Da Venstre satt i regjering kunne de bevilge seg ut av alle problemer som måtte dukke opp.

– Løftebrudd fra regjeringen

Heller ikke regjeringens nærmeste samarbeidspartner, Sosialistisk Venstreparti, er fornøyd med studiestøtten til studentene.

– Studentene går i snitt flere tusen kroner i minus hver måned. Studiestøtten må kraftig opp hvis visjonen om heltidsstudenten faktisk skal leve i Norge, sier Andreas Sjalg Unneland.

Unneland og partiet krever kraftig opptrappinger for at studentene skal få en reell kjøpekraft i samfunnet.

– Dette er jo et løftebrudd fra regjeringen. De gikk begge til valg på at studentene skulle få økt kjøpekraft. Nå skjer det motsatte.

PRIORITERES: SV og Andreas Sjalg Unneland ønsker å øke studiestøtten så raskt som mulig. Foto: Martin Leigland / TV 2

Nå ønsker SV å prioritere dette inn mot forhandlingene med regjeringen.

– Det er vi ganske tydelige på, at nå må man stille opp for studentene.

Statsråd Ola Borten Moe minner om at SV selv har vært med å vedta budsjettene.

– Det er ingen annen regjering som har opprettet så mange studieplasser, sørget for at så mange studenter fikk førstevalget sitt som dette års studentkull.

Han er klar på at hele regjeringen har en intensjon om å gjøre studenttilværelsen så god som mulig.

– Vi ønsker å intensivere byggingen av studentboliger og at vi over tid også kan støtte mer opp under studenter som har forsørgeransvar.

Håper på tiltak

Tilbake på Vindern i Oslo håper Elias Hopstad at det vil komme tiltak for å bedre studentenes økonomiske situasjon.

– Jeg håper jo at det blir tatt seriøst, da, og at det faktisk blir gjort noe med det, når det er et såpass stort avvik.

Videre har en klar beskjed til den sittende regjeringen.

– La oss leve et normalt liv. De må tenke litt på hverdagen vår. Vi ønsker å ha fritid og kunne gjøre sosiale ting uten å måtte stresse økonomisk.

Det håper også leder i NSO Maika Godal Dam.

KREVER ØKNING: NSO-leder Maika Godal Dam har klare krav til høstens statsbudsjett. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Vi har store forventninger til for eksempel statsbudsjettet der vi er nødt til å se en økning i studiestøtta.

NSO-lederen forteller at dette har vært et krav fra studentbevegelsen i mange år.

– Regjeringspartiene, samt ikke minst SV, har alle uttalt at de har tenkt til å øke studiestøtta. Det forventer vi å se i årets statsbudsjett.