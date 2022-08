Kane reddet uavgjort - Tuchel og Conte rasende på hverandre

Chelsea - Tottenham 2-2 (1-0)

Søndag kveld var det klart for sesongens første storkamp i Premier League, da Chelsea tok i mot Tottenham på Stamford Bridge.

Og det ble et oppgjør med voldsom temperatur - opptil flere ganger.

For da Tottenham utlignet ledelsen nysignerte Kalidou Koulibaly ordnet, kokte det over på innbytterbenkene. Chelsea mente de skulle hatt et frispark i forkant av Pierre-Emile Højbjergs scoring, men det fikk de ikke.

Da ble både Thomas Tuchel og Antonio Conte rasende på hverandre. På TV-bildene var det tydelig opphetet stemning, og begge ble tildelt gult kort.

Men det var Chelseas manager som kunne juble like etter. Reece James så ut til å avgjøre kampen etter 77 minutter.

På overtid fikk Chelsea corner, og der måtte VAR gripe inn. Cristian Romero rev Marc Cucurella i håret, men slapp unna. På den påfølgende corneren dukket Harry Kane opp og stanget inn utligningen. Han sørget for at det endte 2-2 på Stamford Bridge.

Da klikket det igjen for de to managerne. I stedet for å takke for kampen, ble det krangling mellom Tuchel og Conte. Det eskalerte såpass at begge fikk det røde kortet.

– Det var emosjonelt. Det var ikke nødvendig av oss. Det var opphetet stemning, men ingen stor greie. Kom igjen, det er en kamp mellom to gode lag, sier Tuchel om situasjonen til Sky Sports.

Antonio Conte nektet å svare på hendelsene som utspilte seg etter kampen.

– Jeg vil ikke snakke om situasjonen. Vi er her for å snakke om fotball, ikke om de to trenerne, sier Conte.

Målscorer Kane sa ikke mye han heller fra Spurs-leiren, og hevdet han ikke fikk med seg klinsjen mellom de to managerne.

– Det var skuffende at han fikk rødt kort, men jeg så ikke hva som skjedde, sier Harry Kane om hendelsen mellom de to managerne.

KRANGEL: Thomas Tuchel og Antonio Conte var langt i fra gode venner. Foto: PAUL CHILDS

Signeringene viste seg frem

Begge lag fikk en god start på sesongen med hver sin seier. Tottenham slo Southampton 4-1 på hjemmebane, mens Chelsea vant 1-0 borte mot Everton.

Tottenham hadde en frisk start på kampen, men det tok ikke lang tid før hjemmelaget tok over.

Etter 19 minutter fikk de nyte godt av sommersigneringene sine. Marc Cucurella slo et godt hjørnespark rett på en umarkert Kalidou Koulibaly. På volley banket han inn ledelsen i sin hjemmedebut.

Thomas Tuchels mannskap fortsatte å dominere kampen etter målet, og ledet fortjent 1-0 til pause.

Intenst

Spurs gjorde grep, og byttet tidlig i 1. omgang inn Richarlison for å styre angrepstrusselen.

Etter timen brant først Raheem Sterling en stor sjanse til å doble, før Harry Kane rett etterpå burde tatt bedre vare på muligheten da han kom alene med keeper, men skjøt svakt utenfor.

Tottenham trykket på, og etter 68 minutter traff Pierre-Emile Højbjerg meget godt. Ballen gikk i mål, men det tok nesten fem minutter før de kunne slippe jubelen helt løs.

I forkant taklet nemlig Rodrigo Bentancur Kai Havertz, men dommeren lot spillet gå. Tyskeren var rasende, og temperaturen spredde seg til aktørene på sidelinjen.

På tv-bildene kunne vi se både Thomas Tuchel og Antonio Conte bli rasende, og de pekte på hverandre skrikende. Begge måtte roes ned, og fikk gult kort.

Conte kunne juble, men det ble raskt stilnet. Raheem Sterling var uselvisk da han serverte en fremadstormende Reece James, som banket ballen i mål.

Da jublet Tuchel hemningsløst, og løp langt nedover sidelinjen.

Men på overtid dukket Harry Kane opp på en corner, og headet inn utligningen. Dermed ble det 2-2.