Glimt-kometen fikk beskjed om å legge opp: – Trodde karrieren var over

– Der og da tenkte jeg at det var over.

Han er bare 19 år, men Joel Mvuka har allerede opplevd å måtte tenke på et liv etter fotballen.

Før tirsdagens CL-playoff mot Dinamo Zagreb regnes han som et av norsk fotballs største talenter, og som en nøkkelspiller for Champions League-jagende Bodø/Glimt.

Men det var kun tilfeldigheter som gjorde at bergenseren ikke la opp for to år siden.

Fikk beskjed om å gi seg

Tenåringen hadde nettopp begynt å gjøre seg bemerket på seniortreninger for Åsane, men en obligatorisk sjekk av hjertet skulle snu opp-ned på alt.

Mvuka var på treningsleir i Marbella da han fikk telefonbeskjeden som fortsatt får det til å gå galt nedover ryggen hans:

Noe var galt med prøvene.

Tilbake i Bergen ble det foretatt en ny test. Den viste en medfødt hjertefeil.

LYNVING: Joel Mvuka tidvis herjet med Zalgiris i kvaliken til Champions League. Foto: Mats Torbergsen

– Da fikk jeg beskjed om at jeg måtte slutte – brått, sier 19-åringen og får en alvorlig mine når han tenker tilbake på den dagen.

– Hva skal jeg gjøre nå? Får jeg noensinne spilt fotball igjen? Det var mange tanker som gikk rundt i hodet da.

Det var først da den daværende Åsane-assistenten Sindre Tjelmeland tok kontakt med en spesialist i Tanzania, at det hele løste seg.

– Det handler om at et hjerte til en toppidrettsutøver fra Burundi, der jeg er fra, faktisk ser sånn ut.

Etter åtte måneder på sidelinjen kom konklusjonen: Mvuka var frisk og hadde aldri vært syk.

– Kommer til å få gåsehud

Siden har det gått fort. 19-åringen hadde ikke spilt mange kampene i Obosligaen før Bodø/Glimt kom på banen. Og etter en liten tilvenningsperiode er Mvuka i ferd med å ta både Eliteserien, og europeisk fotball, med storm.

– Det tok litt tid i starten å bli vant til å bo alene, lage mat og den type ting. Men nå har jeg funnet meg til rette.

To mål og fire målgivende pasninger er fasit til nå i Eliteserien.

– Det er gøy. Det handler om at jeg har masse selvtillit.

UNDER KNUTSENS VINGER: Kjetil Knutsen har vært tålmodig med Mvuka. Nå får han betalt. Foto: Mats Torbergsen

Nå venter Dinamo Zagreb på Aspmyra på tirsdag, og sannsynligheten er stor for at den tidligere Åsane-spilleren er i startoppstillingen.

– Det er en drøm. Det er stort. Jeg kommer til å få gåsehud.

Drømmer om Manchester United

Unggutten har på rekordtid rukket å bli en supporter-yndling i Bodø. Og trener Kjetil Knutsen har også gitt ham mer og mer tillit. Men selv er Mvuka klar på at han har forbedringspotensial.

– Jeg må bli bedre på å avslutte, sier han med et stort smil.

– Jeg må være roligere i sånne situasjoner.

– Du virker veldig beskjeden?

– Det ser jo sånn ut på tv, når jeg ser gjennom intervjuene mine i ettertid, men jeg er ikke så beskjeden, altså. Men jeg er en rolig person, medgir han.

TV 2s fotballekspert Yaw Ihle Amankwah tror Mvuka kan bli den neste store eksporten fra norsk fotball.

Den Burundi-fødte lynvingen har allerede opplevd å få karrieren satt på pause én gang. Nå akter han ikke å la seg stagge av noe.

– Jeg håper det ikke stopper noe sted, at det bare fortsetter. Folk sier det bare er meg som kan stoppe det. Jeg håper det er sant.

– Drømmen er å spille i Premier League, for Manchester United.