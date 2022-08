Refset for Chelsea-møte – tok poeng mot Lyn

Arna-Bjørnar fikk kritikk for å spille treningskamp i London to dager før seriekampen mot Lyn, men tok poeng søndag.

FIKK KRITIKK: Arna-Bjørnar fikk kritikk for å ikke ta seriekampen mot Lyn søndag seriøst, men tok poeng mot Kringsjå-laget. Foto: Marius Simensen / Bildebyrån

Arna-Bjørnar fikk hard kritikk for valget om å reise til London for å spille treningskamp mot Chelsea, kun to dager før seriekampen mot Lyn.

Lyn kjemper om den viktige fjerdeplassen i serien, og Arna-Bjørnar fikk kritikk for å ikke prioritere seriespill.

Grunnen: Mot slutten av August deles Toppserien i to. De fire beste lagene skal spille sluttspill om seriemesterskapet, de seks andre skal spille sluttspill for å unngå nedrykk.

Arna-Bjørnar ligger tredje sist på tabellen og vet hvilket gruppespill de havner i. De har ingen mulighet til å ta fjerdeplassen.

Stabæk-trener Per Inge Jacobsen mente før London-turen at Arna-Bjørnar ga vekk seieren til Lyn på forhånd ved å bruke krefter mot Chelsea få dager tidligere.

Slik gikk det imidlertid ikke. Kampen endte med poengdeling og 1-1.

KRITISK: Stabæk-trener Per Inge Jacobsen mente Arna-Bjørnar ikke tok seriespillet seriøst før helga. Foto: Marius Simensen / Bildebyrån

Åpen kamp om fjerdeplassen

Lørdag spilte Stabæk uavgjort mot Brann, etter at bergenserne utlignet på overtid.

Det betyr at Stabæk foreløpig innehar den viktige fjerdeplassen, ett poeng foran Lyn. Lyn har én kamp mindre spilt.

Brann, Rosenborg og Vålerenga er allerede klare. Å bli nummer fire i Toppserien har altså aldri vært viktigere for Stabæk og Lyn.

Også LSK Kvinner er med i kampen om fjerdeplassen, etter en viktig 3-0 seier over Røa søndag. LSK ligger på en foreløpig sjetteplass, to poeng bak Stabæk.

Også LSK Kvinner har én kamp mindre spilt.