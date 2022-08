Røper tøffeste utfordrer: – Han er den beste jeg møter

Få med deg første spilledag i Champions Chess Tour: FTX Crypto Cup mandag fra kl. 17:30 på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play.

Etter en sommer uten Champions Chess Tour er Magnus Carlsen tilbake på det digitale sjakkbrettet. Åtte finalister har tatt turen til solfylte Miami for å kjempe om en rekordstor pengepremie.

– Det blir en enda mer glamorøs setting enn Nydalen, hvis det er mulig, gliser en spøkefull Carlsen i intervju med TV 2.

Nordmannen møter nederlandske Anish Giri i turneringens første match. Carlsen starter med de sorte brikkene.

STERKT FELT: Magnus Carlsen møter Anish Giri i første runde av FTX Crypto Cup. Foto: Martin Leigland / TV 2

Carlsen om 19-åring: – Han er den beste jeg møter

Det er et kruttsterkt felt som har møtt opp i Miami, men for Carlsen er det spesielt to spillere som utmerker seg.

Polske Jan-Krzysztof Duda vant etter toppkollaps på siste spilledag av Oslo Esports Cup. Likevel føler Carlsen seg komfortabel i møte med polakken.

– Han vant sist, men rent individuelt har jeg har et godt tak på ham, sier Carlsen.

Han er mer spent på den nest yngste deltakeren, Alireza Firouzja.

19-åringen tok en lengre pause fra sjakkturneringer i forkant av VM-kvalifiseringen som ble spilt i sommer, og gjør nå sin debut i 2022-sesongen av Champions Chess Tour.

– Det blir spennende å se hvordan Alireza kommer til å gjøre det. Jeg anser han som den beste lyn- og hurtigspilleren jeg møter, kommenterer Carlsen om det unge talentet.

Hammer: – Han har et ekstra gir

TV 2s sjakkekspert, Jon Ludvig Hammer, er enig i Carlsens vurdering, men trekker også fram Levon Aronjan som en mulig Carlsen-konkurrent.

Den 39 år gamle armeneren meldte overgang til USA i fjor, og er den eldste spilleren i turneringen. Han har spilt mot Carlsen mange ganger tidligere.

– Mange har en æresfrykt mot verdensmesteren, men det har ikke Aronjan. Han er kompromissløs og uredd, forteller TV 2-eksperten.

STØTTER: Jon Ludvig Hammer sier seg enig i Carlsens analyser før turneringsstart. Foto: Erik Edland / TV 2

Han tror likevel ikke Aronjan blir en stor trussel på den endelige resultatlista.

– Han har et ekstra gir når han spiller mot Magnus, men jeg tror ikke han er en spesielt farlig mann i sammendraget, forklarer Hammer.

– Samtidig vil man alltid ligge godt an i sammendraget om man slår den beste spilleren, legger han til.

Favoritt i formatet

Selv om han droppet sommerens tour-turnering, «Road to Miami», har Carlsen på ingen måte vært på latsiden denne sommeren. For bare få dager siden fullførte han sjakk-OL i Chennai.

Til tross for en skuffende lagprestasjon hadde verdensmesteren et godt individuelt resultat.

Nå gleder han seg til å spille tourformatet igjen.

– Dette formatet er mye enklere, selv om det er bedre spillere jeg møter her enn i OL. Det er spillere jeg er vant til å møte, og jeg trenger bare å vinne ett parti per match for å vinne. Det hjelper mye, forklarer Carlsen.

Jon Ludvig Hammer er ikke overrasket over Carlsens selvtillit i formatet.

– Det er vanskelig å være uenig med Magnus. Det er utfordrende å vinne sjakkpartier, men samtidig viste han han god form under OL. Det lover godt for denne turneringen, kommenterer stormesteren.

Deltakerliste: Crypto Cup Magnus Carlsen, Norge Alireza Firouzja, Frankrike Anish Giri, Nederland Levon Aronjan, USA Le Quang Liem, Vietnam Rameshbabu Praggnanandhaa, India Hans Moke Niemann, USA Jan-Krzysztof Duda, Polen

Rekordpott

Premiepotten er på rundt 2 997 000 kroner, en økning på godt over 950 000 kroner fra Oslo Esports Cup som ble spilt tidligere i år.

Premietillegget kommer i form av kryptovaluta fra turneringens hovedsponsor.

Turneringen har dermed også den største premiepotten i tourens historie. Carlsen har allerede vunnet over én million kroner i touren hittil i år.

