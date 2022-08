«Beverly Hills 90210»-skuespiller er død

Denise Dowse som blant annet er en av stjernene bak «Insecure» og «Beverly Hills 90210» døde lørdag.

Det opplyser søsteren hennes på Dowse sin Instagram-konto.

– Jeg vil bruke dette øyeblikket til å takke venner og familie for all kjærlighet og bønner. Det er med et tungt hjerte jeg må informere alle at søsteren min, Denise Dowse, har gått videre for å møte familien vår i det evige liv, skriver hun.

– Denise Yvonne Dowse var den mest fantastiske søsteren, en fullkommen, berømt skuespillerinne, mentor og regissør. Hun var min aller beste venn og siste familiemedlem.

Dowse døde av hjernehinnebetennelse og har den siste uken ligget i koma, skriver TMZ.

– Denise elsket dere alle sammen. Jeg vet at hun passer på oss med all kjærligheten hun har, skriver søsteren.