16-åring sjokkerte Vålerenga på overtid: – Ubeskrivelig

HamKam - Vålerenga 1-1

Vålerenga kom til Briskeby fulle av håp om å ta sin sjette strake seier i serien, noe de aldri tidligere har klart. Hadde de klart det, hadde de skrevet historie.

Henrik Udahls frekke chip på tampen av førsteomgangen så lenge ut til å bli seiersmålet, men tre minutter på overtid dukket 16 år gamle Benjamin Faraas opp og sikret utligningen til hemningsløs jubel fra Briskeby-publikummet.

Scoringen var av det absurde slaget.

Enkerud ble spilt igjennom og kranglet ballen med seg mot Vålerenga-målet. Ballen ble så klarert inn i hodet til Faraas, inn i mål – og ødela Vålerengas seiersrekke.

– Ubeskrivelig. Det er noe jeg har drømt om hele livet. Å gjøre det som 16-åring var veldig gøy, sier Faraas til TV 2 etter kampen.

Tidligere på dagen var 16-åringen på løkka med broren sin og trente fotball. Faraas så ikke for seg at han kom til å bli avgjørende for HamKam.

– Det var veldig gøy. Ballen bare detter ned og så får jeg hodet på den. Så hører jeg av Enkerud at ballen gikk i mål, fikk helt sjokk og løp mot publikum og feiret som bare det!

– Jeg kommer sikkert til å få høre det på skolen, så det ser jeg frem til, sier Faraas med et glimt i øyet.

JUBEL: HamKam-spillerne jublet etter Benjamin Faraas´utligning. Foto: Geir Olsen / NTB

– Kan bli veldig god

Pedersen, som har assist på målet, var selv 16 år da han scoret sitt første mål.

– Dette er noe han vil huske lenge. Jeg husker hvordan det var da jeg var 16. Dette er noe han vil dra med seg fremover og vil kanskje gjøre det lille ekstra for å bli god.

– Han unner jeg alt i dag, så får han bygge videre på den følelsen og fortsette. Han kan bli veldig god, sier Pedersen om unggutten.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen hyller HamKams laginnsats.

– HamKam utligner med det som må være årets minst pene scoring, men for en herlig innsats langt inne i overtiden.

– Vålerenga så ut til å ha full kontroll og hadde sjanser til å punktere kampen, men Marcus Pedersen og hans lagkamerater ga seg aldri, sier Mathisen.

POENGDELING: Jakob Michelsen er fornøyd med Benjamin Faraas´ innhopp mot Vålerenga søndag. Foto: Geir Olsen / NTB

HamKam-trener Jakob Michelsen er fornøyd med poengdeling på Briskeby sånn kampen utviklet seg.

– Det er helt fantastisk når en unggutt kommer inn og avgjør helt på tampen. Så skal vi være fornøyd med det ene poenget når vi scorer så sent, sier Michelsen.

Tok styringen

Det var Vålerenga som tok styring fra start i kveldssola på Briskeby.

Snaue kvarteret var gått da et mektig bortefelt trodde Amor Layouni hadde sendt gjestene i føringen etter en corner, men dommeren vinket korrekt av for offside på Vålerengas ving.

Kampens neste store sjanse var det Henrik Bjørdal som sto for. 25-åringen smalt til etter en håpløs klarering fra HamKam-forsvaret, men Kamma-keeper Nicholas George Hagen avverget gigantmuligheten.

Comeback

Hjemmelaget yppet seg plutselig med et glimrende treff av Vegard Kongsro, men VIF-keeper Magnus Sjøeng vartet opp med strålende redning da han dyttet ballen til corner.

HamKam hevet seg noe etter Udahls scoring, men slet med å skape de store farlighetene i første halvdel av annenomgangen.

TILBAKE I HVITT: Marcus Pedersen. Foto: Geir Olsen / NTB

I det 69. minutt kom Marcus Pedersen inn til stor applaus fra de fremmøtte. Innhoppet markerte starten på hans tredje Kamma-opphold etter noen trøblete år som utenlandsproff i Tyrkia.

Målscorer Udahl måtte også vike plass for en hjemvendt sønn da Torgeir Børven entret banen i samme slengen, men verken han eller Pedersen maktet å endre kampresultatet.

Det gjorde imidlertid Faraas, som sikret 1-1 i sluttminuttene.