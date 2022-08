Arctic Race nøytralisert etter protest – miljøaktivister sto bak

Se video øverst.

Den siste etappen av Arctic Race ble nøytralisert om lag 130 kilometer før mål i Leirstrand sør for Trondheim.

Flere personer hadde lagt seg i veibanen foran en gruppe utbrytere som hadde slitt seg løs fra hovedfeltet.

Rytterne kom seg forbi hindringen før de stoppet, og arrangøren valgte raskt å nøytralisere rittet. Etter en kort pause kunne feltet fortsette sin ferd mot Trondheim uforstyrret.

Det er gruppen Stopp Oljeletinga! som står bak demonstrasjonen.

DEMONSTRANTER: Slik så det ut etter at rytterne hadde passert demonstrantene. Foto: Frank Lervik/TV 2.

En av dem som lenket seg fast og sperret veibanen, er Ståle Prestøy.

– Vi kan ikke sitte og se på dette her. Vi må være ute og gi beskjed til politikerne og allmennheten at dette må vi ta alvorlig. Å forstyrre et sykkelritt er ingenting, her er det snakk om hvor lenge barna våre skal leve rett og slett, sier han til TV 2.

Rittdirektør i Arctic Race, Knut Eirik Dybdahl, var ikke klar over at en demonstrasjon var varslet.

– Det er utrolig trist å se, for det handler blant annet om sikkerheten til dem som sykler. Det kunne skjedd et ordentlig velt, men det gjorde det heldigvis ikke.

– Men dette har ikke hemmet sykkelrittet, og alt er nå som normalt, sier Dybdahl til TV 2.

Lignende demonstrasjoner skjedde flere ganger under årets Tour de France.

Da var det også klimaaktivister som sto bak.