Noah kritisk til avlivingen av Freya

– Beslutning om avliving ble tatt etter helhetsvurdering der vi kom frem til at menneskers liv og helse kunne komme i fare, sier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen i en pressemelding.

«Aksjonen ble gjennomført av personell fra Fiskeridirektoratet på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte», skriver Fiskeridirektoratet i en pressemelding søndag.

Biter ikke på

Det er argumenter dyrevernorganisasjon Noah ikke biter på.

Siri Martinsen er pressekontakt hos Noah Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

– Det er veldig sjokkerende. Her har man en situasjon hvor man hadde muligheten til å vise hensyn ville dyr, samt vise folk hvordan vise hensyn til ville dyr, sier veterinær og pressekontakt Siri Martinsen i Noah.

Hun mener håndteringen er ganske illustrerende for hvordan det norske samfunnet forholder seg til ville dyr:

– Dyr må bøte på livet bare for å være dyr. Det er ganske sjokkerende.

Kritiserer publikum

Flere eksperter har reagert på at folk aktivt har oppsøkt hvalrossen. Fiskeridirektoratet har gjentatte ganger oppfordret publikum om å holde avstand til hvalrossen. Uten hell.

Martinsen mener myndighetene burde brukt bøter som et insentiv for å skjerme dyret.

– Begrunnelsen er menneskers liv og helse, og da mener jeg at man burde ha prøvd bøter. Da hadde vi nok sett at disse folkemassene forsvant raskt.

FOLKEMASSE: Store folkemasser har trosset myndighetenes oppfordring, og oppsøkt hvalrossen Freya. Foto: Fiskedirektoratet

– Uendelig trist

– Freya har vært en berikelse for alle oss som har sansen for ville dyr, så dette er bare uendelig trist, sier en biolog om avlivingen av hvalrossen Freya.

– Det oppleves uendelig trist at de valgte å avlive et så flott dyr bare fordi vi ikke greide å oppføre oss skikkelig rundt henne, skriver biolog Rune Aae i en melding til NTB.

Aae er doktorgradsstipendiat i naturfagdidaktikk ved Universitetet i Sørøst-Norge og har fulgt spesielt med på hvalrossen Freya over lang tid. Gjennom sommeren har han gjentatte ganger uttalt seg om Freya i mediene, blant annet med oppfordringer om å holde behørig avstand til dyret.

Han kaller det en fallitterklæring at man ikke greide å håndtere situasjonen bedre, og han hadde håpet på en flytting før avliving.

Ville ikke flytte

Også Noah har tatt til ordet for å flytte hvalrossen, og mener det kunne vært gjort på en trygg og god måte, men, ifølge direktør Bakke-Jensen var ikke det et godt nok alternativ.

– Flytting er en komplisert prosess og var i utgangspunktet vanskelig. Det er ikke gitt at det ville vært vellykket, og en prosess ville tatt lang, lang tid, sier Bakke-Jensen til TV 2 søndag.

Han sier han har forståelse for at beslutningen skaper reaksjoner, men påpeker at han er «trygg på at dette var den riktige avgjørelsen».

Zoolog Petter Bøckman sier til TV 2 at å flytte store ville dyr er lettere sagt enn gjort, og påpeker at det er ekstra utfordring at Freya er et sjødyr; for om dyret ligger i vannet med bedøvelse vil det drukne og dø.

– Ville bedøvelse og frakt av Freya vært en reell løsning?

Zoolog Petter Bøckman. Foto: Berit Roald / NTB

– Altså, hvis dyret er friskt og fint, og forholdene tillater det, hadde det kanskje vært en mulighet. Men:

– Hvis dyret er sykt dårlig er det kanskje like greit å ta livet dem. På et sted kommer dyrevelferden i spill, og av og til betyr det å gi dem en kule.