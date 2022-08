Hvalrossen Freya er avlivet

– Beslutning om avliving ble tatt etter helhetsvurdering der vi kom frem til at menneskers liv og helse kunne komme i fare, sier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen.

«Aksjonen ble gjennomført av personell fra Fiskeridirektoratet på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte», skriver Fiskeridirektoratet i en pressemelding søndag.

– Godt trent personell gjennomførte aksjonen etter gjeldende rutiner for avliving av sjøpattedyr. Aksjonen forløp uten dramatikk, sier Bakke-Jensen.

– Farlige situasjoner

Politiet og Mattilsynet ble varslet i forkant av aksjonen, og Freya er overlevert til videre håndtering av veterinærer.

FORVILLET: Freya har i lengre tid oppholdt seg i områder der hvalrosser vanligvis ikke ferdes, og blant annet besøkt både Risør og Kragerø. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Den siste uken har Fiskeridirektoratet gjennom egne observasjoner konkludert med at risikoen for farlige situasjoner for mennesker og dyr var svært høy.

– Til tross for gjentatte oppfordringer fulgte ikke publikum anbefalinger om å holde avstand til hvalrossen, og det oppsto farlige situasjoner ved flere anledninger, uttaler direktoratet.

Ville ikke flytte

Det har vært vurdert å flytte Freya, men ifølge direktøren ble det ikke vurdert som et godt alternativ.

– Flytting er en komplisert prosess og var i utgangspunktet vanskelig. Det er ikke gitt at det ville vært vellykket, og en prosess ville tatt lang, lang tid, sier Bakke-Jensen til TV 2 søndag.

– Vi har forståelse for at denne beslutningen kan skape reaksjoner hos publikum, men jeg er trygg på at dette var den riktige avgjørelsen. Vi er opptatt av dyrenes ve og vel, men menneskers liv og helse må gå foran.

Bakke-Jensen sier de hadde sett for mange eksempler på situasjoner de mente var farlig for liv og helse.

– Vi har funnet det så komplisert og ikke uten risiko. Da var det avlivningen som var løsningen.

Ifølge Bakke-Jensen var håpet at Freya skulle trekke seg unna de mest befolkede områdene, men hun kom stadig nærmere og tettere på folk.

Ble en celebritet

Ifølge direktøren kunne situasjonen kunne endt annerledes, dersom skuelystent publikum hadde holdt seg unna.

– Det kunne vært unngått hvis folk hadde fulgt anbefalingene. Det oppstod for mange situasjoner som var risikofylte, og vi var nødt til å gå til det skrittet.

Bakke-Jensen peker på at folk til stadighet oppsøkte hvalrossen, til tross for anmodninger fra politiet om å la være. Han vil imidlertid ikke gi noen skylden i at Freya til slutt ble besluttet avlivet.

PÅ BÅT: Freya la seg stadig på båter og vannscootere i områdene hun oppholdt seg i. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Jeg er ikke så opptatt av å skylde på noen. Situasjonen kom ut av kontroll, og vi var nødt til å gå til det skrittet. Men det er ikke uvanlig at man blir nødt til å avlive et dyr av hensyn til folk, sier han.

Fiskeridirektøren sier Freya stort sett brukte tiden sin på å spise og å hvile – noe det har blitt mindre tid til i det siste for hvalrossen.

– I det siste har det nok vært problematisk for henne å få den hvilen hun trenger, rett og slett fordi hun har blitt en celebritet og det har vært stor bestandelse rundt henne. Hun har vært på lang vandring og kom seg dessverre ikke hjem denne gangen.

Fra Kragerø til Bærum

Hvalrossen Freya har hele sommeren vekket oppsikt, i det hun har beveget seg i områder der hvalrosser sjelden ferdes.

Tidligere i sommer var hun både i Risør og Kragerø, før hun beveget seg innover i Oslofjorden mot Kadettangen i Bærum.

Det var i dette området Freya oppholdt seg da hun ble avlivet søndag.