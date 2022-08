De Bruyne fikk sjokk av Haaland-øyeblikk: – Visste ikke det

Belgieren tar en tenkepause etter å ha fått spørsmålet. Etter en drøy måned med Haaland som lagkamerat, er det noe som har overrasket ham?

– Han er virkelig, virkelig rask. Jeg visste ikke at han var så rask, sier Manchester Citys superstjerne.

– Er han like rask som Kyle Walker?

– Ikke si det til Kyle! Dere kan debattere det i avisene, vær så snill og gjør det. Dere kan si at Kyle ikke er like rask som Erling. Det kommer til å skape gode samtaler, sier De Bruyne.

Walker, som spiller høyreback og midtstopper for City, er kjent for sin enorme fart.

– Hvilket øyeblikk innså du at Haaland var raskere enn du trodde?

– Forrige uke da han skaffet straffe mot West Ham. Jeg trodde han aldri kom til å rekke den ballen. Men det gjorde han, sier De Bruyne.

Mens forventningene var enorme til Haaland før hjemmedebuten mot Bournemouth lørdag, var det den belgiske midtbanespilleren som stjal showet med en slående vakker scoring med utsiden av høyrefoten.

Haalands bidrag i 4-0-seieren var en målgivende pasning til Ilkay Gündogan. Totalt rørte jærbuen ballen kun åtte ganger, inkludert et avspark, og han fullførte bare to pasninger.

Det bekymrer ikke lagkameraten.

– Jeg synes han gjorde det bra. Det vil alltid bli snakk når han ikke scorer, men han la opp til det første målet og hadde et par sjanser og var der. Han hjalp oss med å skape sjanser og gjorde det han måtte gjøre. En annen dag kommer han til å score. Alt er bra i mine øyne, sier De Bruyne.

Han erkjenner også at Haalands bevegelser, og fokuset motstanderne har på ham, kan være en «skjult» rolle som de andre på laget kan nyte godt av.

– Det er alltid bra å ha en som kommer til å ta fokuset, sier De Bruyne.

Manager Pep Guardiola nikker anerkjennende da en journalist påpeker at Haaland tiltrakk seg tre forsvarsspillere før han ga den målgivende pasningen til Gündogan, og at han skaper rom for andre rundt seg.

– Definitivt. Definitivt, sier City-sjefen.