Katte-elskere gir katter uønsket oppmerksomhet

I en ny studie viser det seg at personer som tenker på seg selv som kattevante oftere behandler katter feil. Dette kan være nyttig for de som skal vurdere hvem som skal være fosterhjem for katter, ifølge forskerne. Arkivfoto. Foto: Tomas Ovalle / NTB

120 frivillige personer stilte opp i undersøkelsen der forskere ved Nottingham Trent University i Storbritannia observerte hvordan de oppførte seg når de ble satt i et rom med tre katter de ikke kjente.

Var for nærgående

– Det er noen gode, generelle prinsipper for hvordan katter foretrekker å bli møtt, sier forsker Lauren Finka til Scietific reports.

Personer som oppga at de kunne mye om katter, berørte kattene oftere innerst på halen, på bena, på ryggen og på magen. Dette er områder der katter normalt ikke liker å bli klappet. Katter er også individer, understreker forskeren, men det er naturlig å anta at en ukjent katt ikke ønsker å bli klappet på disse områdene. I stedet foretrekker de ører, kinn og under haken.

Ekstroverte personer hadde en tendens til å plukke opp eller berøre katten oftere enn katten likte. Arkivfoto Foto: Tomas Ovalle / NTB

Personer som oppga at de hadde katter hjemme, ga også kattene mindre kontroll og frihet enn katter foretrekker.

Nevrotikere og eldre

De frivillige forsøkspersonene gjennomgikk en personlighetstest for å bidra til studien. Det viste seg at personer som var eldre eller som scoret høyt på nevrotisme, holdt kattene fast oftere. Utadvendte personer tok mer kontakt med katten enn den ønsket, og berørte katten oftere på områder der den ikke likte å bli kost med.

Hensikten med studien er å bevisstgjøre personer på hvordan man kan behandle katter bedre. Resultatene kan også komme til nytte når man skal finne nye hjemt til katter: Personer som ikke har erfaring med katter kan bli like gode kattehjem som de som har år med erfaring.

– Det viktige er at man kan unngå å forskjellsbehandle de som ønsker å adoptere en katt. Personer uten erfaring kan bli fantastiske kattepassere, sier Finka til Scientific report.

Kattene liker å omgås mennesker, og det viser seg at personer med empatiske personligheter også er bedre til å forstå hva kattene liker uten at de i utgangpunktet vet noe særlig om katter. Arkivbilde av trønderkatt. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Slik behandler du katten riktig

Kattehjemmet Battersea, som stilte katter til disposisjon for forskningsprosjektet, har i samarbeid med forskerne laget en video der man kan lære seg å omgås katter slik de normalt liker å bli møtt.

I undersøkelsen fremgår det at personer med empatisk personlighet også er bedre til å forstå hvordan katten liker å bli behandlet, selv om de ikke hadde mer kunnskap om katter enn andre i forskningsprosjektet.

Finka understreker at katter er individer, men at i forskningsprosjektet møtte alle de frivillige tre katter de ikke kjente fra før. Da er det rimelig å anta at de liker å bli behandlet slik de fleste katter foretrekker. Dette er kartlagt i tidligere studier.