Rushdie koblet fra respirator – kan snakke igjen

Ifølge Sky News skal forfatteren ha blitt knivstukket tolv ganger. Agenten hans bekreftet natt til søndag at Rushdie nå er koblet fra respirator. Den drapssiktede 24-åringen nekter straffskyld.

24 år gamle Hadi Matar ble lørdag fremstilt for varetektsfengsling, siktet for drapsforsøk. Foto: Gene J. Puskar / NTB

Natt til søndag (norsk tid) bekreftet Rushdies agent at han nå er koblet fra respirator og kan snakke igjen. Det var en av Rushdies forfattervenner, Aatish Tasheer, som fortalte at Rushdie nå er frakoblet respiratoren og snakker og slår vitser.

Rushdie ble knivstukket hele tolv ganger, melder Sky News. Ett av stikkene traff ansiktet, og skal ha punktert øyet til Rushdie. Et annet stikk traff i magen, og skadet Rushdie i leveren. Det var også en rekke stikk mot brystet og magen. Rushdie ble operert natt til lørdag.

Matar født og oppvokst i USA

Den 24 år gamle Hadi Matar hadde på seg munnbind og en sort- og hvitstripet genser da han ble fremstilt for varetektsfengsling. Han erkjente ikke straffskyld.

Undersøkelser av Matars aktiviteter i sosiale medier viser at han sympatiserer med Shia-ekstremister og den iranske Revolusjonsgarden, skriver NBC News. Etterforskningsleder Major Eugene J. Staniszewski sier til avisen at de foreløpig antar at mistenkte handlet alene, men de etterforsker videre ved hjelp av FBI.

På sosiale medier fremgår det at Matar sympatiserte med den iranske revolusjonsgarden, og det var flere bilder av den tidligere lederen for revolusjonsgarden Qassem Solemani ble funnet på telefonens meldingsapp. Soleimani, som var svært populær, ble drept i Irak av amerikansk militære i 2020.

Matar og familien hans kommer fra byen Yaroun sør i Libanon, skriver Al Jazeera. Matars foreldre emigrerte til USA, og Matar er født og oppvokst der. Al Jazeera har snakket med borgermesteren i byen, som sier han ikke er kjent med det politiske synet til Matars forelder. Den Iran-støttede organisasjonen Hezbollah har tilhold i regionen.

Blandede reaksjoner i Iran

Iranske myndigheter har foreløpig ikke kommet med noen uttalelse om drapet, men en rekke iranske medier hyller angrepet.

– La oss kysse hendene til den som kuttet halsen på Guds fiende med en kniv, skriver den ultra-konservative avisa Kayhan.

Det Iran-støttede Hezbollah ønsker ikke å kommentere angrepet på spørsmål fra Al Jazeera.

Den tidligere iranske diplomaten Mashallah Sefatzdeh er bekymret for hva slags følger angrepet kan få for Iran.

– Angrepet vil gjøre Iran mer isolert, sier han.

Fatwaen, som ble utstedt mot Rushdie fra den tidligere iranske lederen Ayatollah Khameini i 1989, har aldri blitt trukket tilbake. Flere slike oppfordringer til vold har blitt trukket tilbake etter at nye ledere har tatt over, men ikke denne fatwaen.