Kaller Barcelona-situasjonen absurd: – Blir en elefant i rommet

TV 2s fotballeksperter mener det er helt latterlig at Barcelona har gjort Frenkie de Jong til den store syndebukken i den økonomiske krisen klubben har havnet i.

Lørdag startet Frenkie de Jong på benken for Barcelona i ligaåpningen mot Rayo Vallecano.

Da nederlenderen ble byttet inn etter 60 minutter viste han flere gode kvaliteter og var mye involvert i Barcelonas angrepsspill.

TV 2s sportskommentator mener 25-åringen vil bli viktig for Barcelona, hvis han blir i klubben.

– Det skjedde noe da han kom inn. Han er god på å finne løsninger i trange situasjoner hvor Barcelona sliter med å få skapt rom. Han blir med og står etter i angrep, går på lure løp, sier Mina Finstad Berg.

FÅR SKRYT: Frenkie de Jongs fremtid er usikker, men TV 2s fotballeksperter håper ha blir i klubben. Foto: Albert Gea / Reuters

– Han har mer enn nok kvalitet i seg til å kunne være en viktig spiller for dette laget. Jeg er overbevist over at også Xavi ser at dette er en spiller han kan bruke.

De Jong har gjennom sommeren blitt koblet til Manchester United, men til tross for at Premier League-klubben har fått et bud akseptert virker ikke de Jong å ønske en overgang selv.

Men den spanske klubben trenger sårt midler til å registrere spillere foran den kommende sesongen.

Et spillersalg av de Jong ville hjulpet Barcelona i den økonomiske situasjonen de har havnet i.

SYNDEBUKK: Mina Finstad Berg mener Frenkie de Jong blir syndebukk i klubbens økonomiske situasjon. Foto: Pau Barrena / AFP

– Han spiller ikke en perfekt kamp, men vi ser en del han kan tilby som jeg tenker Barcelona bør ha god bruk for. Han viser hvorfor det er helt latterlig å gjøre han til syndebukk om han ikke vil til Manchester United, sier Finstad Berg.

– Absurd situasjon

Fotballekspert Simen Stamsø Møller mener at de Jongs viktige og gode involveringer gjør situasjonen verre for klubben.

– Jeg fikk Iniesta-vibber for første gang. Frenkie de Jong er en nøkkelspiller for Barcelona akkurat nå. Han må starte neste kamp hvis han fortsatt er i klubben, sier Stamsø-Møller.

– Handler det bare om økonomi?

– Jeg vil tro det har noe å si det han gjør på banen også. Det hadde vært mye enklere om han ikke var så bra som da han kom inn. Nå blir det en gedigen elefant i rommet.

Barcelonas president Joan Laporta skal ha nektet for at klubben forsøker å presse de Jong ut av klubben for å skaffe penger.

Fotballeksperten kaller hele situasjonen absurd.

– Det er helt absurd at de har havnet i en situasjon der en av de beste midtbanespillerne i verden må ut for at regnskapet skal gå opp.

PÅ BENK: Frenkie de Jong startet på benken i ligaåpningen lørdag. Foto: Pau Barrena

Men selv om klubben ønsker å selge nederlenderen, tror Stamsø Møller og Finstad Berg tror de Jong blir i klubben den kommende sesongen.

– Han drar til Barcelona i en tid hvor de er dårlige og han er god og når de blir bra må han ut. Jeg synes det er en helt pyton situasjon og jeg håper han blir, sier Stamsø Møller.

– Om det koster han et lønnskutt må vi se. Det er en utrolig merkelig situasjon for klubben, spilleren og Xavi, som har en kjempespiller foran seg.