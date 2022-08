Kaller Ronaldo et kjempeproblem: – Det har sett grusomt ut

TV 2s kommentator Øyvind Alsaker er overbevist om at resigneringen av Cristiano Ronaldo for ett år siden har vært en stor tabbe.

Manchester United gikk på et pinlig braktap for Brentford, selv om Cristiano Ronaldo startet på topp.

Portugiseren fikk til lite, og viste mye frustrasjon gjennom hele kampen. Etter kampen skal han ha ha marsjert inn i garderoben uten å takke fansen for støtten.

TV 2s kommentator Øyvind Alsaker bare rister på hodet av hele situasjonen rundt portugiseren.

– Ronaldo er for meg et kjempeproblem.

Støyen rundt Ronaldo startet da United-spillerne skulle møte opp til sesongoppkjøring i slutten av juni. Ronaldo fikk lov til å ikke møte opp grunnet personlige årsaker. Han ble heller ikke med på sommerturneen til Thailand og Australia.

Parallelt med fraværet har det blitt lekket misnøye fra Ronaldo med situasjonen i United, og det er ingen god nyhet at han ønsker seg bort fra klubben.

Nå er situasjonen slik at United mangler spisser. Edinson Cavani er borte, mens Anthony Martial er skadet. Dermed er Ronaldo i praksis det eneste alternativet på topp.

Øyvind Alsaker mener Ronaldos inntog i klubben for et år siden har vært skadelidende for garderoben.

United kom akkurat fra en oppløftende 2. plass i Premier League, og hadde sju poeng på de første tre kampene-

– Da hadde Solskjær skapt en gruppe som trivdes sammen. Siden har det sett grusomt ut, mener Alsaker.

RETT I GARDEROBEN: United-assistent Steve McLaren vekslet noen få ord med Ronaldo før han gikk rett i garderoben, uten å takke fansen for støtten, eller ta Erik ten Hag i hånden. Foto: Mark Pain

Manager Erik ten Hag har en enorm oppgave foran seg etter marerittstarten på sesongen. At han også må styre med Ronaldo er langt fra gunstig, mener kommentatoren.

– Nå må ten Hag også ta seg av Ronaldo. Han må gå på akkord med sin egen overbevisning. Det er et enormt problem, sier Alsaker.