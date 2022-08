Haaland fikk intens leksjon: – Det er vanskelig

MANCHESTER (TV 2): Erling Braut Haaland (22) fikk seg en «Pep-talk» under kampen mot Bournemouth. Lagkameraten innrømmer at sjefens heftige taler ikke alltid når frem.

Etter å ha opplevd drømmescenariet mot West Ham, der han scoret to mål etter smarte løp bak motstandernes forsvar, fikk Haaland mot Bournemouth oppleve den frustrerende siden ved å være Manchester City-spiss i Premier League.

I sin hjemmedebut rørte Haaland ballen kun åtte ganger, klart færrest av samtlige 22 spillere som startet kampen.

Den første berøringen hans var riktignok en målgivende pasning til Ilkay Gündogans åpningsmål, men det ble ingen scoring for Haaland selv.

Han hadde noen muligheter, både da Phil Foden skjøt istedenfor å servere ham foran åpent mål og da han selv plasserte ballen like utenfor stolpen før han ble byttet ut, men i store deler av kampen var Citys nummer ni usynlig.

Rett før pause fikk han oppleve det mange City-signeringer har gjort før ham: Pep Guardiola utnyttet et stopp i spillet til å gi ham en intens leksjon ved sidelinjen.

City-sjefen gestikulerte vilt mens Haaland sto rolig og fulgte med. Han mimet pasninger med føttene, pekte med fingrene og levde seg inn i tenkte situasjoner med hele sitt kroppsspråk.

Det var ikke bare Haaland som fikk merke Guardiolas intensitet. Også Jack Grealish og Riyad Mahrez ble i løpet av kampen tatt til side av sjefen på samme måte.

– Det er vanskelig, sier Guardiola til TV 2 om hvilke detaljer han prøver å innprente hos spillerne når han tar dem til side under kampene.

– Det kommer an på. Fra utsiden ser du noen ganger bevegelser hos motstanderen som spillerne kanskje ikke er klare over, fortsetter han.

Guardiola trekker frem eksempler som at han delte detaljer om hvordan Bournemouths defensive midtbanespiller Lewis Cook presset, eller om at motstanderen forsvarte seg med kantspillerne smalt inn i banen.

– Det er avhengig av motstanderen. Bevegelsene vi måtte gjøre i dag, var annerledes enn mot West Ham, for West Ham forsvarte seg annerledes, sier Guardiola.

– Derfor snakket vi med dem for å hjelpe dem til å innse hvor det finnes rom til å skape sjanser, fullfører han.

Kevin de Bruyne har blitt godt vant til Guardiolas leksjoner gjennom årene.

Han ler da TV 2 spør om hvordan det er å motta instruksjoner fra sjefen i kampens hete.

– Noen ganger fungerer det, men andre ganger blir det bare til at du tenker for mye og henger deg opp i det, og noen ganger er det bare ingenting, innrømmer De Bruyne til TV 2.

– Det er avhengig av situasjonen. Hvis han ser noe og har et ledig øyeblikk, vil han prøve å justere det for å hjelpe oss. Men vi klarer også å finne ut av det på egenhånd. Det kommer an på, sier han.