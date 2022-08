Finalen glapp for frustrert Ruud

Casper Ruud - Hubert Hurkacz 1-1 (7-5, 3-6, 2-6)

Casper Ruud var i ferd med å gjøre det helt store i Montreal. Nordmannen hadde med seier i semifinalen mot Hubert Hurkacz klart å nå sin andre finale i en Masters 1000-turnering i karrieren. Det gikk imidlertid ikke.

Forrige gang han var i en slik finale var i Miami tidligere i år. Også da på hardcourt-underlag, som i denne turneringen i Montreal.

– Det var litt synd, men det har vært en god turnering og Hurkacz var god. Casper åpner veldig godt, men så snur det litt utover i andre og tredje sett. Jeg synes Hurkacz har litt tur også, så det gikk litt hans vei i dag, sier Christian Ruud til TV 2.

– Er dere fornøyd med å ha nådd en semifinale?

– Jeg synes det er mer enn godkjent. Jeg vet hvor mange gode spillere det er her, så en semifinale er veldig godt. Han tar med seg 360 poeng fra denne turneringen.

Ruud åpnet kampen svakt mot Hurkacz. Polakken ledet 3-0 i første sett, men så våknet nordmannen som utlignet til 3-3. På stillingen 5-5 i første sett klarte Ruud å bryte polakken, som rekker 196 centimeter over bakken, og vant til slutt første sett 7-5.

I det første settet viste også begge mye følelser. Ruud brøt ut «Helvete! Dårlig!» etter å ha tapt et poeng. Han fikk da som svar fra far og trener Christian Ruud at han måtte ta det rolig.

Derfra og ut var det Hurkacz som viste følelser. Polakken ble presset til å gjøre mange feil og var tydelig frustrert. Såpass frustrert ble den ellers så rolige polakken at han kastet racketen i bakken etter et tapt poeng.

I det andre settet var det jevnt før Hurkacz igjen fikk en luke ned til Ruud. Polakken gikk opp til 4-2 og skulle så serve om en 5-2-ledelse, noe han med nød og neppe klarte. Polakken vant til slutt settet 6-3.

I tredje og avgjørende sett handlet det meste om Hurkacz som virkelig herjet ute på hovedbanen i Montreal. Settet endte 6-2 til polakken som dermed er klar for finalen.

Det norske tennisesset har vist svært solide resultater i Canada denne uken. I sin første kamp vant han 2-0 mot Alex Molcan før han vant 2-1 over spanske Roberto Bautista Agut.

I kvartfinalen møtte han Felix Auger-Aliassime som var det store hjemmehåpet i Canada. Ruud viste imidlertid en vanvittig god tennis og knuste unggutten 6-1 og 6-2 i sett.

Da TV 2 møtte Ruud i forkant av turneringen i Canada snakket vi om stempelet som Ruud har hatt på seg de siste årene. Sist i Roland-Garros sa Rafael Nadals trener Carlos Moya at ingen var så tydelig grusspiller som det Ruud var.

– Det er journalister og folk på sosiale medier som liker å lage et navn for deg. Det er helt greit at noen kaller meg en grusspesialist for jeg liker til syvende og sist grus best. Men jeg har ingenting i mot å spille på hardcourt, sa Ruud til TV 2 og fortsatte:

– Det er deilig innimellom å spille på hardcourt hvor det ikke er noe feilsprett. Det er også en annen utfordring. Slagene og servene kommer hardere, så man må spille litt mer aggressivt og prøve å komme på nett oftere. Jeg synes det er morsomt, og det er også flere turneringer på harcourt enn på grus.