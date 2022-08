– Må stille spørsmål om han egentlig vet hva dette dreier seg om

Det kunne knapt gått verre for Manchester United da de tapte 4-0 for Brentford.

– Vi overvinner bare dette når vi holder sammen. Misforstå meg rett, manageren har hovedansvaret, og jeg tar det, men jeg må gi de tro/selvtillit og de må få det av seg selv, sier manager Erik ten Hag etter ydmykelsen.

Mye av kritikken rundt United retter seg mot eierstrukturen og overgangspolitikken i klubben, men nå får også ten Hag gjennomgå.

– Det er rystende

TV 2s fotballkommentator Øyvind Alsaker er sterkt kritisk til det han har sett ten Hag få ut av spillergruppen.

SJOKKERT: TV 2s kommentator Øyvind Alsaker ble satt ut av hva han så av United. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Det er åpenbart. Det ser ikke ut. Spillerne taper alle dueller. De offensive stjernene bidrar med ingenting. Det som skremmer mest er ikke at de har null poeng. Det ser ikke ut. Det er rystende.

Etter en katastrofal forrige sesong ble Erik ten Hag ansatt som manager etter å ha imponert United-ledelsen etter suksessen med Ajax.

Faktum etter to kamper som manager for klubben med flest ligatitler i England er to tap for Brighton og Brentford, 1-6 i målforskjell, og sisteplass i Premier League.

– Dette må ten Hag ta på sin kappe. Han har en ellever som er fullt på høyde med Brentford, men kampen er tapt etter en halvtime. Ingen kan frikjenne ten Hag fra det, sier en tydelig Alsaker.

Kommentatoren peker på forskjellene ved å være trener i United kontra Ajax i Nederland.

– Jeg tror ten Hag er en kjempedyktig trener. Men nå er han manager i United, ikke Ajax, hvor alt er trygt og godt. Dette er en helt annen jobb. Nå er han United-sjef, og det er en annen hverdag.

Han minner om Antonio Conte som hadde en trå start som Chelsea-manager i 2016 da han senere ledet laget til Premier League-tittelen.

MARERITT: Erik ten Hag ledet United til et stygt tap for Brentford. Foto: Mark Pain

Stusser over signeringene

TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah har også tiltro til at han er en god manager, men er ikke imponert over det han har sett.

– Ten Hag er sikkert en dyktig trener, men United-spillerne underpresterer vanvittig, sier han, og utdyper:

– De evner ikke å frispille for fem flate øre. I tillegg er Brentford et sinnsykt godt dødballag, og United-spillerne blir underlegne. Dette er en ekstrem svak inngang til kampen taktisk.

I sommer har ten Hag hentet tre spillere, hvor alle har bakgrunn fra nederlandsk fotball.

– Han viser i dag at han ikke tar inn over seg at Premier League ikke er det samme som Æresdivisjonen. Han prøver å hente alt som kan krype og gå fra tidligere spillere.

– Det er grunn til å stille spørsmål om han egentlig har forstått hva det dreier seg, sier Amankwah.