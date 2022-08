Klubblegender rystet etter grusom marerittomgang: – Tilintetgjørelse av United

Brentford - Manchester United 4-0

Manchester United ble totalydmyket borte mot Brentford. Til pause ledet London-laget hele 4-0, noe som også ble sluttresultatet. For øyeblikket er United sist i Premier League.

– Det var vanskelig for meg, og en overraskelse. Laget må ta ansvar, og jeg synes synd på fansen. Vi skuffer dem, sier manager Erik ten Hag.

David de Gea gjorde en kjempetabbe som ga Brentford ledelsen. Han tar ansvar

– Jeg må ta ansvar for det som skjedde i dag. Det kostet tre poeng for laget mitt i dag, for å være ærlig. Det var en grusom dag, sier De Gea.

Tidligere United-spillere, som opplevde å vinne en haug av Premier League-titler, er sjokkerte over hva klubben presterete.

Rio Ferdinand skriver følgende på Twitter:

– Brentford slår oss... telefonen min går av... hodet mitt gjør vondt... hjertet mitt... HJELP TRENGS, skriver den tidligere stopperkjempen.

– Jeg trodde Manchester United ville gjøre det bedre, men de har blitt mast, mobbet, rotet med som du ikke skulle tro, og det er ingen steder å gjemme seg. Brentford er helt strålende, sier Gary Neville på Sky Sports sin sending.

– Dette er tilintetgjørelsen av Manchester United.

BETENKT: Erik ten Hag hadde neppe sett for seg dette scenarioet. Foto: IAN KINGTON

Beste børskarakter: 0

Sjefsskribent for United i Manchester Evening News Samuel Luckhurst langer ut mot beslutningstagerne i klubben.

– En enorm feil av United er å skaffe treneren før de finner spillere å hente. De har ikke spillerne til å spille måten klubben ønsker.

Redaksjonen har utdelt børskarakterer i pausen, og gitt samtlige spillere karakteren null.

TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah er ikke nådig i sin kritikk av United.

– Med dette United-laget er det et kontinuerlig jag mot bunnen. Man tror den er nådd, men så evner de å underprestere gang på gang. Dette er et helt uvirkelig nivå.

– De evner ikke å frispille for fem flate ører. Det er katastrofalt. Den dårligste omgangen i klubbens historie, sier han.

Klubben er nå på vei mot sitt sjuende strake bortetap. Det har ikke skjedd siden 1936.

PROTEST: United-fansen var raske med å vise sin misnøye med klubbens eierskap. Foto: IAN KINGTON

Feil på feil

Brentford scoret altså fire mål, hvor flere skyldes store feil av United.

Etter ti minutter smalt det fra Brentford. Josh Dasilva avsluttet fra langt hold, men skuddet var svakt. Likevel klarte ikke David De Gea å redde skuddet, og ballen trillet i mål. En gigantisk tabbe av spanjolen.

Og de personlige feilene florerte hos United. De forsøkte å spille ut bakfra, men da mistet Christian Eriksen ballen i et kritisk område. Brentford utnyttet feilen, og Mathias Jensen kunne doble ledelsen.

Men elendighetene fortsatte. På en corner endte fikk Ben Mee stå helt alene, og score Brentfords tredje.

Bare fire minutter senere gikk vondt til verre for United. Hjemmelaget satte i gang en god kontring. Bryan Mbeumo knuste Luke Shaw i løpeduell, og trillet inn 4-0 (!).

I pausen gjorde ten Hag hele tre bytter, uten at det hjalp. Tapet ble ikke styggere, men stjernene maktet ikke å skape sjanser.

Dermed ble det et forsmedelig 4-0-tap for Manchester United.