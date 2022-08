Hattestad i sorg: – Hun var en solstråle

I SORG: Norske Ola Vigen Hattestad, som er landslagstrener for Slovenia, åpner opp i et intervju med NRK. Foto: Geir Olsen

For første gang siden rulleskiulykken i Rogaland, der den slovenske langrennsløperen Hana Mazi Jamnik ble påkjørt og drept, snakker nordmannen ut i et intervju med NRK:

– De siste dagene har vært tøffe. Jeg har det fremdeles tungt, men nå har det gått et par dager. Det har begynt å synke inn, men det er klart det her har vært tøft.

Norske Hattestad er landslagstrener for det slovenske skilandslaget, og kjente den omkomne godt:



– Hana var en solstråle på laget vårt. Hun var yngst på laget, bare 19 år gammel, men hun viste en enorm omtanke for andre.

I etterkant av ulykken har resten av laget reist tilbake til Slovenia, mens Hattestad er blitt igjen i Norge:

– Akkurat nå er ikke utvikling og resultat det viktigste. Vi håper at om noe positivt kan komme ut av dette, så er det at samholdet i gruppen blir styrket, sier nordmannen i intervjuet med NRK.

Hattestad er tidligere trener for det norske kvinnelandslaget i langrenn. I mai i år tok han over som landslagstrener for Slovenia.

40-åringen fra Askim har også en lang karriere som langrennsløper på det norske herrelandslaget bak seg.