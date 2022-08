Stor mangel på barnehagelærarar

I år fekk om lag 3.600 søkarar tilbod om studieplass. I fjor var talet nesten 5.000.

– Det er 27 prosent nedgang, så det er dramatiske tal.

Nestleiar Hege Valås er uroa over mangelen på kvalifiserte søkarar til barnehagelærarutdanninga.

Mangel på kvalifisert personell

Utdanningsnytt skreiv i førre veke om Hemnes kommune i Nordland, som i år har lyst ut sju stillingar som barnehagelærar to gonger utan å få ein einaste kvalifisert søkar.

– Det er dramatisk for den kommunen, men det er dramatisk for hele sektoren, sier Valås, og legger til at kommunen neppe er et enestående tilfelle.

Utdanningsdirektoratet sine tal viser at tre av ti barnehagar ikkje oppfylte pedagognorma per desember 2021.

TRE AV TI: Tre av ti barnehagar oppfyller ikkje pedagognorma, melde Regjeringa i februar. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Samtidig var det altså langt færre som søkte og fekk plass på barnehagelærarutdanningane i år.

Ein sjekk på Samordna opptak sin studieoversikt tysdag viser at det er ledige plassar på barnehagelærarutdanninga på ti forskjellige studiestader.

Valås trur årsaka til at færre søkte i år er samansett, men peiker på særleg ein årsak.

– Eg trur det handlar om at barnehagelærarutdanning og barnehageyrket ikkje er anerkjend og verdsett nok, seier ho.

Andelen er for låg

At yrket ikkje er anerkjend nok, er statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Halvard Hølleland (Ap), ikkje einig i.

– Dei som jobbar i barnehagane gjer ein utruleg viktig jobb for at ungane våre kan leike, utvikle seg, lære, trivst og få sine første vener i livet. Gode barnehagar gir barna ein trygg og god oppvekst.

– Så er det viktig at vi sørger for at barnehagane blir attraktive arbeidsplassar. Då må vi mellom anna sørge for at dei som jobbar i barnehagane i dag har riktig kompetanse, seier Hølleland i ein e-post til TV 2.

Han er derimot einig med Utdanningsforbundet i at andelen barnehagelærarar er for låg.

FOR FÅ: – Regjeringa meiner andelen barnehagelærarar i norske barnehagar er for låg, seier statssekretær Halvard Hølleland. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

– I Hurdalsplattformen er vi tydelege på at vi ønsker å auke andelen barnehagelærarar til 50 prosent. I dag er andelen 44 prosent på landsbasis. Vi veit at det er store regionale forskjellar, og dette er ei utfordring vi jobbar med, seier Hølleland.

Han legg til at regjeringa reknar med å nå 50 prosent-målet «i løpet av nokre få år», og seier at regjeringa har auka kommuneramma for å ta omsyn til auka kostnader til grunnbemanning og fleire pedagogar i barnehagane.

– I statsbudsjettet for 2022 blei 100 millionar kroner av auken i kommunane sine frie inntekter begrunna med fleire barnehagelærarar i 2022, seier Hølleland.

Han understrekar viktigheita av at tilsette i barnehagar har dei riktige kvalifikasjonane.

– Barnehagen er første del av barna sitt utdanningsløp og vi veit at det tilbodet barna får dei første åra har stor betydning for deira vidare utvikling og læring. Her er barnehagelæraren heilt sentral, seier Hølleland.

Viktig med tilstrekkeleg bemanning

Leiar for yrkesseksjon kyrkje, kultur og oppvekst i Fagforbundet, May-Britt Sundal, understrekar at tilstrekkeleg bemanning er viktig for barnehagens kvalitet.

– Ei problemstilling som er kjend, er at det til ei kvar tid må vere nok bemanning på kvar avdeling i barnehagen for å sikre det kvalitetsmessige, seier Sundal.

SAMANSETT: May-Britt Sundal meiner at årsaka til at færre har søkt utdanninga er samansett. Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet

Sundal meiner at årsaka til at færre har søkt barnehagelærarutdanninga er samansett. Ho er opptatt av å løfte fram moglegheitene ein får ved å jobbe i barnehagar.

– Eg meiner at barnehagane er ein fantastisk arbeidsplass. Du kan få utfolde deg mykje som tilsett, men for å få gjort det må man ha nok bemanning, og det har vore ei utfordring over tid, seier Sundal.

Ikkje berre løn

Nestleiaren i Utdanningsforbundet nemner løn som ein medverkande faktor, og peiker på at barnehagelærarutdanninga er treårig.

– Det er ikkje tvil om at utdanninga si lengde og ansvaret som ein barnehagejobb inneber ikkje samsvarer med lønsnivået.

I tillegg peiker Valås på arbeidsvilkåra for dei tilsette i barnehagane.

SAMANSETT ÅRSAK: Hege Valås i Utdanningsforbundet trur ikkje barnehageyrket er verdsett nok. Foto: Tom Egil Jensen

– Veldig mange melder tilbake at dei ikkje får tid til å vere barnehagelærarar. Dei får ikkje tid til å planlegge, gjennomføre og evaluere det pedagogiske opplegget, seier ho.

Valås trur at nettopp arbeidsvilkåra må betrast for å endre situasjonen.

– Barnehagelærarane må ha tid til å vere barnehagelærarar, seier Valås.