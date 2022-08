Mørkets voktere

En Taliban-soldat vokter markedet i Kabul, og sørger for at kvinner ikke viser for mye. Dette er Afghanistan 2022. Foto: Ebrahim Noroozi

USAs lengste krig fikk et sørgelig etterspill. Igjen pålegges afghanerne middelaldersk tankegods.

Ett år er gått siden Taliban tilranet seg makten i Afghanistan. Egentlig skulle det ikke være mulig. Etter å ha kjempet mot verdens sterkeste militærmakt og USAs allierte i 20 år, burde den islamistiske gruppen vært knust for lengst.

Takket være de vestlige krigsherrenes feilslåtte strategi og et korrupt afghansk maktapparam, lå veien åpen for Taliban da den amerikanskledede tilbaketrekkingen gikk mot slutten i august i fjor.

Trumps Taliban-avtale

Det var under president Donald Trumps ledelse, at USA våren 2020 inngikk en avtale med Taliban om at de skulle avstå fra å angripe amerikanerne, mens den over ett år lange tilbaketrekkingen pågikk.

Taliban holdt ord, og amerikanerne ble ikke angrepet i den sårbare tilbaketrekkingsfasen.

Men det Taliban også gjorde, var å forberede seg på å ta tilbake makten i Afghanistan før amerikanerne var helt ute.

President Joe Biden arvet USAs lengste krig fra sine forgjengere. My gikk galt da krigen skulle avsluttes. Foto: Evan Vucci

Trumps etterfølger, president Joe Biden, valgte å offentliggjøre detaljer og datoer rundt den amerikanske tilbaketrekkingen. En gavepakke til Taliban-ledelsen som kunne planlegge tidslinjen for et kupp.

Da den internasjonale styrken ikke hadde flere soldater på bakken enn at de kun kunne beskytte seg selv, slo Taliban til.

Talibans stormangrep

I slutten av mai i fjor begynte Taliban å ta kontroll over landsbyer og områder utenfor de store byene. Noen steder kapitulerte de afghanske soldatene uten kamp, andre steder ble de torturert og myrdet.

I begynnelsen av august begynte også de store byene å falle. Fremrykkingen var lynrask, brutal og vellykket. 12. august falt Kandahar og Herat. To dager senere Mazar e-Sharif. Nå stod hovedstaden Kabul for tur.

Vel vitende om de sikkerhetsmessige utfordringene vi kunne bli stående overfor, valgte jeg og redaktørene mine at jeg skulle gjennomføre en planlagt reise til et av de landene jeg har brukt mest tid i som journalist.

Med kamerautstyr, skuddsikker vest, førstehjelpsbag og hjelm i bagasjen landet jeg på flyplassen i Kabul i seks-tiden om morgenen 15. august. Jeg tok meg til hotellet, som var bevoktet av en stor privat sikkerhetsstyrke.

Bare noen timer senere fikk jeg melding om at Taliban stod i Kabul. President Ashraf Ghani rømte umiddelbart landet og hovedstaden falt så å si uten kamp.

Det vil si, akkurat der jeg befant meg raste det harde kamper i nesten ett døgn før hotellets sikkerhetsstyrke fant ut at det var smartere å samarbeide enn å gå til krig mot de nye makthaverne.

Et barn løftes i sikkerhet av en amerikansk soldat på Kabuls flyplass 19. august i fjor. Foto: Social Media

Livredde afghanere

Et stort antall afghanere stormet flyplassen i frykt for Taliban. Mange hadde jobbet for og med vestlige styrker og ambassader, og fryktet represalier.

På et tidspunkt klarte de å storme flyplassen før den amerikanskledede styrken i samarbeid med Taliban, klarte å få massene under kontroll. Det var et absurd samspill, men svært mange ble evakuert ut og i sikkerhet før de siste norske og amerikanske styrkene trakk seg helt ut av Afghanistan 30. august.

Nesten 20 år etter at den amerikanskledede koalisjonen bestående i første rekke av NATO-land angrep Al Qaida og Afghanistan, satt Taliban igjen med makten.

Angrepet og invasjonen høsten 2001 skulle sørge for å knuse Al Qaida og garantere at Afghanistan ikke ville være et oppmarsjområde for internasjonale terrorister, slik det var under Taliban.

Spørsmålet var jo da om Taliban-ledelsen hadde endret stil i løpet av disse 20 årene. Ville de akseptere en nødvendig modernisering, eller ville de dra Afghanistan tilbake til de mørkeste tidsaldre?

Mange håpet. Enda flere skulle få rett. Dessverre.

Avhengig av vestlig hjelp

For vestlige land var det viktig å opprettholde nødhjelpsforsyningene som den afghanske befolkningen er helt avhengig av for å overleve. Men nødhjelpen kom også med krav om at Taliban måtte bidra til at den havnet der den skulle. Og med enkelte krav som for eksempel at også jenter skal ha rett til utdanning.

I januar i år var deler av Taliban-ledelsen i Oslo. De var invitert til forhandlinger. Men, vestlige land kan ikke lenger sette militærmakt bak sine krav, og Mørkets voktere lyttet åpenbart bare sånn delvis.

Talibans representanter på Oslo lufthavn i januar. Foto: Lars Nyland / TV 2

I tiden etter at Taliban tok makten har jenters og kvinners rettigheter blitt svekket betraktelig. Enkelte steder får ingen gå på skole, og høyere utdanning er nærmest utelukket.

Igjen må de dekke seg til for ikke å vekke mannlige lyster og de må ha følge av en mann når de beveger seg utenfor hjemmet.

Taliban har slått hardt ned på alle former for regimekritikk. Mediehus er stengt og journalister fengslet. Kritikere er pågrepet, torturert og henrettet.

Som om ikke dette var nok, har Taliban vist at under deres styre kan terrorgrupper som Al Qaida fortsatt operere. 30. juli ble Al Qaidas leder og Osama Bin Ladens arvtager Ayman al-Zawahri drept i et amerikansk luftangrep i Kabul – 20 år etter at han sammen med Al Qaidas grunnlegger stod bak historiens mest grufulle terrorangrep mot USA 11. september 2001.

Forgjeves?

20 år med krig. Titusener av mennesker drept. De aller fleste afghanske soldater og sivile. Men også flere enn 3 500 vestlige soldater måtte bøte med livet. Tolv nordmenn, inkludert ti soldater, døde i en krig som ikke ser ut til å ha endret stort for noen.

En krig som har kostet enorme beløp. Flere krigskritikere har pekt på at om Vesten hadde vært villig til å bruke like store beløp på å bygge et godt og trygt samfunn for afghanerne, kunne alt vært bedre.

Fasiten er det ingen som har.

12 nordmenn, inkludert 10 norske soldater, mistet livet i krigen i Afghanistan. Her blir en av bårene tatt i mot på Gardermoen. Foto: Lise Åserud

Det vi vet er at afghanerne lider. At de er fratatt frihet og muligheten til å fø seg selv. At de er overlatt til en gruppe fanatikere som gang på gang har vist at de ikke tar hensyn til sitt eget folk.