Dramatisk overtidsscoring sendte FKH til himmels

Aalesund - Haugesund 1-2

Etter å ha startet sesongen med fem strake tap, har Haugesund fått skikk på sakene. Såpass bedring at de ikke lenger er i stor fare for nedrykk. Mot Aalesund kunne en seier sende de lang opp på tabellen.

I en jevnspilt kamp tok det over 80 minutter før FKHs toppscorer Badou sendte bortelaget i ledelsen. Men to minutter senere utlignet Barmen for Aalesund.

Hjemmelaget holdt på å snu kampen mot slutten, men i stedet var det haugalendingene som som trakk det lengste strået. Bilal Njie fikk heade ballen umarkert ved bakerste stolpe i mål - ett minutt på overtid.

Dermed vant FKH 2-1. Og klatret til øvre halvdel av tabellen og 8. plass.

– Akkurat nå har jeg ikke ord. Vi vinner en seig bortekamp. Jeg er målkåt for tiden, sier Njie til Discovery. Dette var hans fjerde scoring på fem kamper.

Målløst til pause

Aalesund leverte en god førsteomgang, og kom til flere store sjanser. Ved en anledning spilte tangotrøyene sambafotball, men Simen Nordlis skudd ble reddet.

Haugesund kom seg mer inn i kampen, men truet ikke Sten Grytebust i Aafk-målet nevneverdig. Dermed var pauseresultatet 0-0.

Bare minutter ut i 2. omgang burde FKH tatt ledelsen. Ettertraktede Badou avsluttet i tverrligger fra kloss hold.

Målfest i sluttminuttene

Han fikk imidlertid bedre betalt etter 82 minutter, da han scoret sitt niende mål for sesongen etter en styring fra 11-12 meter.

To minutter senere var Aalesund à jour igjen. Kristoffer Barmen ble funnet i boksen, og bergenseren banket inn utligningen.

Mot slutten holdt Torbjørn Kallevåg på å senke gamle lagkamerater, men da smalt det i andre enden Bilal Njie fikk et godt innlegg fra Christos Zafeiris. Njie nikket inn seiersmålet for FKH.