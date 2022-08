Hadi Matar siktet for drapsforsøk på Salman Rushdie

SIKTET: 24 år gamle Hadi Matar er siktet for drapsforsøk etter å ha knivstukket Salman Rushdie (75) fredag kveld. Foto: AP / NTB

– Personen som er ansvarlig for angrepet i går, Hadi Mattar, er nå formelt siktet for drapsforsøk i annen grad og overfall i annen grad, sa Chautauqua fylkesadvokat Jason Schmidt i en uttalelse lørdag.

Det skriver Reuters.

Fredag kveld ble den verdenskjente og kontroversielle forfatteren, Salman Rushdie (75), knivstukket gjentatte ganger under et litteraturarrangement i Chautauqua, nær Buffalo helt nord i New York.

Rushdie har levd med drapstrusler hengende over seg i flere tiår etter at det iranske regimet nedla en fatwa.

24 år gamle Hadi Matar ble pågrepet umiddelbart av en politibetjent som var til stede da den britiske forfatteren ble angrepet.

Lørdag morgen ble Matar formelt siktet for drapsforsøk og fremstilt for fengsling, skriver avisen Oberver Today. Han er nektet kausjon.