– Jeg er egentlig ikke veldig «popstjernete»

Dagny var et av de store navnene på årets Øyafestival, og fikk strålende anmeldelser. Selv mener hun popstjernelivet er mindre glamorøst enn folk tror.

– Jeg blir egentlig ikke så ofte starstruck, men jeg husker jeg ble det én gang. Det var første gang jeg var på OverOslo. Da møtte jeg Maria Mena. Eller, jeg vet ikke om jeg møtte henne engang, jeg bare så henne, sier Dagny Norvoll Sandvik.

Hun var «megafan» av Mena i tenårene.

– Hadde jeg skulle snakket med henne da, tror jeg ikke at jeg hadde fått frem et eneste ord, sier Dagny og ler.

I dag er situasjonen litt annerledes. Dagny er selv så stor at det er vanskelig ikke å bli starstruck av henne.

Strålte på Øyafestivalen

For 32-åringen er uten tvil et av de heteste navnene i norsk musikk de seneste årene. Hun har turnert i både USA og Europa, samarbeidet med giganter som Katy Perry og SEEB, og hun har over en milliard avspillinger på de ulike musikkplattformene.

Med en slik CV, var det naturligvis knyttet store forventninger til henne da hun spilte på Øyafestivalen.

KRITIKERROST: Dagny fikk med seg både kritikerne og de omlag ti tusen publikummerne på sin konsert på Øyafestivalen på fredag. Foto: Pål Martin Rossing

Og i motsetning til andre popstjerner i Norge for tiden (les: Justin Bieber), fikk hun toppkarakterer av de fleste anmelderne.

NRK trillet terningkast 5, og kalte det «godt for sjela». Dagsavisen kalte opptredenen «Livlig og rørende», og Aftenposten syntes Dagny virket helt «uanstrengt».

Fem kjappe spørsmål

Uanstrengt var hun også i møte med TV 2 en knapp time etter konserten.

– Jeg tenker vi kan starte med fem kjappe spørsmål. Du får to alternativer å velge mellom. Er du klar for det?

– Ja!

– Kult, da setter vi i gang. Astrid S eller Julie Bergan?

– Neeeeeei, det kan du ikke gjøre mot meg. Det er umulig, det må bli begge.

– Greit! Du får lov til å svare «begge» én gang! Nå er det brukt opp! Troms eller Oslo?

– Der må jeg være patriotisk. Det blir Troms!

– Bade hver dag, hele året, eller aldri bade igjen?

– Lett! Selvfølgelig bader jeg hele året!

– TV 2 eller NRK?

– Nei, slutt da, kan jeg svare «begge» igjen?

– Nei, det er ikke lov!

– OK, ingen! Hun smiler lurt.

– Nå sitter jeg her med deg, og det er hyggelig, men NRK har gjort så mye for meg opp igjennom, så det blir helt feil ikke å si NRK. Men, det blir også helt feil ikke å si TV 2 . Jeg tror du må unne meg én til «begge».

– Greit, det var et diplomatisk svar. Du skal få én til «begge». Siste spørsmål: Bli mamma om en uke, eller måtte vente ti år?

– Ti år!

Dagny ler.

– Den var i alle fall ikke vanskelig!

HJEMMEKJÆR: Dagny gleder seg hver gang hun skal hjem og opptre i Tromsø. Foto: Pål Martin Rossing

Borte bra, men hjemme best

– Bra jobbet! Da var den i boks. Over til noe annet. Vi har fått høre at alle artistene på backstage har en «raider», altså noe de bare må ha før og etter konserten sin. Hva er din?

– Tortillachips, den gule posen, sammen med salsa. Det må jeg ha. Jeg har faktisk fått beskjed om at «raideren» min er for dårlig. Hun sa «raideren» var kjedelig, og skaffet en kake til meg i tillegg, sier Dagny.

Hun forteller at hun tror folk har en oppfattelse av backstage som ikke stemmer helt.

– Folk tror det er veldig glamorøst. Det er det ikke. Jeg tror de hadde blitt skuffet, men det er akkurat sånn jeg vil ha det. Det er helt chill. Jeg er egentlig ikke veldig «popstjernete» av meg, sier Dagny.

Aller best liker hun å opptre på hjemmebane.

– Det er da jeg må klype meg i armen. Det er så fint å komme hjem og møte folk. At de vil komme og høre på når jeg spiller. Det gir en skikkelig god følelse.