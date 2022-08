Lagrene tømmes for Rushdie-bok: – Kjøp den. Les den

Omtrent umiddelbart etter nyheten om angrepet på Salman Rushdie, ble lagrene tømt for «Sataniske vers».

OPPFORDRING: Forfatter Jan Kjærstad oppfordrer til å kjøpe Salman Rushdie-boka, som Rushdie i årevis har blitt forfulgt for. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Det er lenge siden boken var i salg på norsk, så det har ikke vært noe særlig salg på en stund. Så det gikk fra null til høy interesse, forteller markedssjef i Norli, Caroline Heitmann.

Lageret Norli får inn bøkene fra ligger i England, og distribuerer ut til hele Europa.

Kort tid etter at nyheten om angrepet på Salman Rushdie kom, var boklagrene tømt for «Sataniske vers».

– Jeg tror det er mye støttekjøp, at man ønsker å uttrykke sympati, sier Heitmann.

– Kjøp den

Forfatter Jan Kjærstad er blant de som ønsker å vise støtte. I et Facebook-innlegg fredag delte han en tydelig oppfordring:

«Gå i bokhandelen. Til alle som ikke har denne romanen: Gå i bokhandelen og kjøp den i morgen. Eller bestill den. Les den», skrev Kjærstad, til et bilde av seg selv med boka «Sataniske vers».

Kjærstad ønsker ikke å utdype oppfordringen, da han tenker at selv om teksten på Facebook var kort, rommer den mye.

Angrep med kniv

Det var fredag den indiskfødte, britiske forfatteren Salman Rushdie ble angrepet med kniv på scenen under et foredrag.

Han ble fløyet til sykehus og gjennomgikk en omfattende operasjon. Han ligger nå i respirator.

En 24 år gammel mann, ved navn Hadi Matar, ble senere pågrepet og siktet.

Rushdie har i mange år hatt utstedt en såkalt fatwa mot seg, opprinnelig fra den tidligere iranske lederen Ayatollah Komeini. En fatwa er en drapsoppfordring.

TRUET: Salman Rushdie har levd med drapstrusler siden han i 1988 utga en bok som vakte stor oppstandelse i enkelte miljøer. Foto: Grant Pollard / AP

Komeini mente Rushdie måtte henrettes for blasfemi, på grunn av boken «Sataniske vers» som ble utgitt i 1988.

«Sataniske vers» ble bannlyst i flere land etter utgivelsen.

Rushdie har i årevis levd beskyttet, men knappe to uker før angrepet fredag uttalte han i et intervju at han nå levde tilnærmet normalt.

Tidligere Aschehoug-forelegger William Nygaard er blant flere som har blitt utsatt for drapsforsøk som følge av sin befatning med boken.

Dusør

I 2012 utlovet den religiøse stiftelsen, 15 Khordad, en dusør på nærmere tre millioner dollar for å drepe Rushdie.

I 2016 økte statlige kontrollerte medier i Iran denne dusøren med 600.000 dollar.

KNIVSTUKKET: Salman Rushdie ble fløyet til sykehus etter å ha blitt knivstukket på scenen under et arrangement i New York fredag. Foto: Joshua Goodman/ AP

Det er ikke klart om angrepet fredag har noen sammenheng med dusøren å gjøre.