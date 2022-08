Norsk sykkelhåp sendt til sykehus etter stygg velt

Tolv kilometer før mål på dronningetappen av Tour of Scandinavia gikk det helt galt.

I inngangen til den avsluttende klatringen gikk flere ryttere i asfalten.

Se video av hendelsen i videovinduet øverst.

Det norske håpet Mie Bjørndal Ottestad forsvant rett i autovernet og ble liggende i store smerter. Uno X-rytteren fikk seg en kraftig smell og ble sendt rett til sykehuset.



Var ved bevissthet

Helsetilstanden til 25-åringen er ennå ikke kjent, men hun var ved bevissthet etter velten.

– Mie har slått seg stygt og er sendt til sykehus hvor hun blir undersøkt nå, bekrefter sportsdirektør i Uno X, Lars Bak, til TV 2.

– Det er vanskelig å si noe ennå, men jeg kan godt se for meg at hun har brukket noe. Hun så virkelig ikke bra ut, men vi kan håpe det beste.

– Hun har slått albuen kraftig og fått en skikkelig trøkk i brystet. Men hun var ved «sine fulle fem». Hun var svært lei seg, selvfølgelig, og hadde veldig vondt.

Lagvenninne Joss Lowden gikk også i asfalten, men slapp unna uten større skader.

– Noen krasjet foran oss og Mie stupte salto over styret. Det samme skjedde med meg. Jeg har vondt i bakenden, men har det greit. Jeg tror det gikk verre med Mie, sier briten til TV 2.

– Hun virket å være i store smerter. Jeg håper hun har det bra.

Ottestad viste nylig svært lovende takter i Tour de France, og var ventet å kjempe i toppen på lørdagens etappe.

Dansk seier

Etappen ble vunnet av danske Cecilie Uttrup Ludwig.

Det var på forhånd knyttet stor spenning til om sammenlagtleder Marianne Vos skulle klare å henge med de sterkeste klatrerne opp den siste stigningen til Norefjell.

Det klarte hun ikke. Sju kilometer før mål sa det bomstopp for veteranen.

Med tre kilometer igjen av bakken gikk Liane Lippert til og fikk med seg Cecilie Uttrup Ludwig. De to fikk raskt et stort forsprang, og det ble klart at seieren kom til å stå mellom dem.

Uttrup Ludwig var sterkest i spurten og tok med det både etappeseieren og over sammenlagtledelsen i rittet, som avsluttes med en kupert etappe fra Lillestrøm til Halden søndag.