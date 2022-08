Tre meter høy Haaland vekker oppsikt, men langt fra alle er fornøyd

– Er ikke det der John Arne Riise da?, spør én av de TV 2 møter på gata i Bryne.

Han stirrer bort på den tre meters høye statuen og konkluderer:

– Jeg synes det ligner mest på Riise, jeg.

Selv om Riise-forslaget er langt ifra korrekt, så er han ikke den første som stusser over statuens utseende.

IKLEDD NORGE-DRAKT: – Klubb kan man bytte, men ikke landslag. Å spille for landslaget er noe av det største man kan oppnå, begrunner kunstneren draktvalget. Foto: Bjarte Fossfjell

Slik reagerte Team Haaland

For da bestiller og eier av statuen, Tore Sivertsen, og kunstneren Kjetil Barane, kontaktet Erling Braut Haalands far, Alfie Haaland, var Team Haaland ikke helt fornøyde, ifølge Sivertsen:

– Det var egentlig meningen å gå ut i media og fortelle at skulpturen skulle auksjoneres bort.

– Men da vi spurte Alfie hva han synes, så var han ikke helt fornøyd med resultatet.

Da TV 2 spør hvorfor de likevel gjør det, i stedet for å motta en signert drakt fra verdensstjernen, svarer han følgende:

HER STÅR DEN: Haaland-statuen står på en veranda på Bryne. Her sammen med kunstner Kjetil Barane (t.v) og eier Tore Sivertsen. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

– Vi tenkte at «Nei, nei. Statuen er så fin at vi må vise den frem, så får heller drakten leve sitt eget liv».

De ønsker å understreke at de ikke gjør dette for oppmerksomhet:

– Det er viktig å få frem at denne statuen skal egentlig selges til inntekt for et sykehus nede i Tanzania. Dette er ikke noe vi gjør for å fronte oss selv.

– Vi synes Team Haaland skal få jobbe i fred med alt de holder på med, legger de til.

– Håper den kan gi inspirasjon

Kunstner Barane sier det alltid har vært en baktanke bak statuen:

– Jeg tenkte å lage noe som gir inspirasjon til folk som ser statuen. At den kan skape inspirasjon til andre og få dem til å tenke «Se på ham. Jeg kan også få til noe». Det er et ærefult oppdrag å lage skulptur av en sånn kar.

Han forteller også hva han har laget den tre meters høye Haaland-statuen av:

– Det er et svært grantre som var cirka hundre år gammelt. Jeg er en motorsagkunstner - eller egentlig en tusenkunstner.