Frustrert Haaland serverte i hjemmedebuten – byttet ut målløs

MANCHESTER (TV 2): Med sin første ballberøring i kampen noterte Erling Braut Haaland (22) seg for sin første målgivende pasning for Manchester City.

Manchester City – Bournemouth 4-0

Det var gått 19 minutter da Haaland, med tre spillere rundt seg, skjermet ballen og flikket ballen til Ilkay Gündogan som sendte City i ledelsen.

Frem til da hadde ikke jærbuen vært nær ballen. Men han burde likevel stått med en scoring.

Haaland slo nemlig oppgitt ut med armene da Phil Foden, istedenfor å spille ballen til ham på tvers foran åpent mål, valgte å skyte fra skrått hold.

På sidelinjen var Pep Guardiola rasende. Manageren tok seg til hodet og mimet en enkel pasning med innsiden av foten.

Det var én av flere ganger Haaland kunne scoret i hjemmedebuten.

Like etter 1-0-målet gjorde han et perfekt løp og fikk en perfekt pasning av Rodri, men han bommet på mottaket.

Like før pause prøvde han seg på en frekk lobb som med nød og neppe ble dyttet over tverrliggeren av Bournemouth-keeper Mark Travers.

Så kom han skliende inn akkurat for sent for et innlegg av Phil Foden.

I andre omgang var Haaland lenge usynlig, men et drøyt kvarter før slutt ble han satt flott opp etter et mønsterangrep: Kevin de Bruyne fant Jack Grealish, som la ballen perfekt igjen til Haaland, men nordmannens avslutning snek seg utenfor stolpen.

Nok en gang viste jærbuen sin frustrasjon. Og det ble også hans siste mulighet før han ble byttet ut til fordel for Julián Álvarez.

Det var enorme forventninger til Haaland etter de to målene i hjemmedebuten. Han prydet hele forsiden på Manchester Citys kampprogram, det krydde av Haaland-drakter på stadion, og det var hans navn som skapte det største jubelbrølet da lagene ble lest opp over høyttalerne før kamp.

Men det ble en svært anonym forestilling: Med kun åtte ballberøringer var Haaland desidert minst involvert av samtlige 22 spillere som startet kampen.

Istedenfor Haaland var det Gündogan, Kevin de Bruyne og Phil Foden, i tillegg til uheldige Jefferson Lerma, som scoret målene i en kontrollert kamp for Manchester City. Høydepunktet var De Bruynes vakre avslutning med utsiden av høyrefoten som sikret 2-0-ledelse.