TMZ: Metallica-vokalist skiller seg fra kona

Vokalist og gitarist i bandet Metallica, James Hetfield (59), skiller seg fra kona Francesca Hetfield (52) etter 25 års ekteskap.

Kilder nær det tidligere paret forteller at Hetfield sendte inn skilsmissepapirer i Colorado tidligere i år, men at dette, overraskende nok, aldri nådde rampelyset.

Det skriver det amerikanske nettstedet TMZ.

James og Francesca møttes i 1992, da hun jobbet som kostymedesigner på turneen til Metallica. Fem år etter giftet de seg.

Sammen har de tre barn - Cali Tee (24), Castor Virgil (22) og Marcella Francesca (20).

FAMILIE: James og Francesca Hetfield har tre barn sammen. Her er de fotografert sammen på den røde løperen til Rock and Roll Hall of Fame i 2009. Foto: Tony Dejak

Hetfield har tidligere vært åpen om at han har slitt med avhengighet. Senest i 2019 måtte bandet utsette flere konserter fordi vokalisten ble nødt å gå inn igjen i et behandlingsprogram.

Under innspillingen av albumet «St. Anger» i 2003 måtte Hetfield legges inn på et rehabiliteringssenter for å få bukt med rusproblematikken. Dette ble også dokumentert i filmen «Metallica: Some Kind of Monster» som kom ut i 2003.

James Hetfield har gjort stor suksess med bandet sitt, Metallica, som han startet sammen med den danske trommeslageren Lars Ulrich i 1981. Siden den gang har bandet solgt mer enn 102 millioner album, noe som gjør de til et av tidenes mestselgende band.

De har vunnet hele ni Grammys, og er i tillegg innlemmet i Rock and Roll Hall of Fame.