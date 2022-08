Fotballryktene: – Ten Hag møter motstand internt

Erik ten Hag ønsker å bli gjenforent med Hakim Ziyech (29). Det melder Manchester Evening News.

Ziyech var en viktig brikke under ten Hag i Ajax før han ble solgt til Chelsea, hvor han ikke på langt nær har klart å gjenskape prestasjonene.

Avisen skriver imidlertid at toppene i Manchester United ikke er spesielt imponert over ten Hags ønskeliste, og at de er skeptiske til å betale det som kreves for å få Chelsea til å slippe 29-åringen.

Tidligere skal ten Hag ha ønsket seg Timo Werner fra Chelsea, men tyskeren har siden dratt tilbake til RB Leipzig.

Og det kan virke som om Thomas Tuchel er i gang med et ryddesalg i Chelsea. Nå skriver The Athletic at tyskeren kan være villig til å la Christian Pulisic (23) dra. Newcastle skal være blant de interesserte.

Nettstedet Calciomercato melder at Pulisic også ble tilbudt Roma som en del av en byttehandel for Nicolò Zaniolo, men at José Mourinho ønsker å beholde sin juvel.

West Ham skal være interessert i å hente Barcelona-angriper Memphis Depay (28). Det skriver nettstedet Football Insider. Nederlenderen har falt på rangstigen hos katalanerne etter kjøpefesten i sommer.

Nottingham Forest fortsetter å forsøke å forsterke laget. Premier League-nykommeren har jaktet Wolverhamptons Morgan Gibbs-White (22) hele sommeren, men skal ha fått et bud på 290 millioner kroner avslått. Nå skriver Mirror at Forest er klar til å tilby Wolves om lag 350 millioner kroner for midtbanespilleren.

AS skriver at alt tyder på at Cristiano Ronaldo (37) vil bli værende i Manchester United, til tross for portugiserens ønske om et klubbytte.

Napoli og Tottenham er enige om en låneavtale for Tanguy Ndombélé (25), skriver overgangsguru Fabrizio Romano. Det skal være opsjon på kjøp med i avtalen for franskmannen, som har vært en gedigen skuffelse i Tottenham-drakten.