Bankenes innskuddsmarginer har økt betydelig

Siden i fjor høst har innskuddsrentene økt med 0,2 prosentpoeng, mens boliglånsrentene har økt med rundt 0,5 prosentpoeng, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Pengemarkedsrenten Nibor, som er avgjørende for hvilke renter bankene tilbyr kundene, har på sin side økt mye mer i perioden, med mer enn ett prosentpoeng.

Dermed har differansen mellom hva bankenes rente seg imellom er, og hva husholdningene får for å ha sparepengene sine på konto, økt betydelig. Denne differansen utgjør bankenes innskuddsmargin.

– Folk er for lojale til bankene sine, sier rentestrateg Lars Mouland i Nordea til Dagens Næringsliv.

Mouland sier at årsaken til den store differansen er at mange satte pengene i banken under pandemien, som førte til at bankene fikk mye innskudd, og derfor ikke trenger å konkurrere like mye på innskuddsrenten.

Han kaller det en «markedsmessig tilpasning».

– Folk er ikke veldig oppmerksomme på dette med innskuddsrente. Boliglån er mer interessant for folk, og selv der er det ikke kjempestor interesse, sier Mouland.