Får milliarder etter skilsmisse

GIFT: Murdoch og Hall var gift i seks år. Her var de tilstede under Academy Awards utdelingen i 2019 Foto: Danny Moloshok / File photo

Det er nå snart to måneder siden det ble kjent at modellen Jerry Hall (66) og milliardæren Rupert Murdoch (91) har gått fra hverandre.

Ifølge den britiske avisen The Guardian er oppgjøret etter skilsmissen nå klart og det forventes at Hall vil få flere titalls milliarder pund. Det nøyaktige tallet er derimot ikke kjent.

I tillegg til den svimlende summen, forventes det også at hun får en villa som ligger i Oxfordshire. Villaen skal ha en verdi på 11 millioner pund. Tidligere har det blitt rapportert at Hall også skulle få et georgisk hus i landsbygden i Halmwood og et hus sør i Frankrike.

Hall og Murdoch giftet seg i 2016 etter en kort tid som kjærester, men ekteskapet skal ha slått sprekker under pandemien.